Criança fica ferida após imóvel explodir; fogos eram armazenados no local

Uma criança de 7 anos ficou ferida após a casa onde estava explodir. O caso aconteceu no povoado de Pau Preto, município de Paripiranga, no norte da Bahia, na sexta-feira (10).



De acordo com a Polícia Militar, um grupo de pessoas armazenava fogos de artifício no imóvel. No momento da explosão, pelo menos cinco pessoas estavam na casa, sendo que uma delas manuseava o material.



Ainda segundo a PM, quando os militares chegaram ao local para checar o que aconteceu, descobriram que os moradores do imóvel teriam tentado impedir que a ajuda policial fosse solicitada pelos vizinhos.



Os feridos foram levados por um vizinho para o hospital, enquanto a criança recebeu apoio de uma ambulância. Ela teve ferimentos nos braços e nas costas.