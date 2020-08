Criança que ficou à deriva em boia de unicórnio é salva a 500m da costa da Grécia

Imagens: Reprodução/Redes sociais

Uma garotinha de apenas 4 anos foi resgatada a meio quilômetro da costa de Antirrio, cidade do oeste da Grécia, nesta segunda-feira (24). A criança flutuava à deriva em cima de uma boia no formato de um unicórnio depois de ser carregada por uma corrente que a afastou da praia onde estava com sua família.

Ao tomarem conhecimento da situação, autoridades marítimas avisaram as embarcações que viajavam pela região e a tripulação da balsa Salaminomachos conseguiu localizar e resgatar a pequena. Em entrevista à rede grega de televisão Mega Channel, o capitão do navio, Grigoris Karnesis, disse que a menina estava "em choque".

"Ela estava em estado de choque. Estava bem agarrada na boia e não se mexia, estava petrificada", disse Karnesis. Ele explicou que foi informado do desaparecimento da menina ao aportar em Antirrio, quando decidiu retornar ao mar para ir em busca da garota.

Segundo o capitão, ela foi empurrada em direção à rampa de acesso da balsa com a ajuda da corrente marítima que estava "muito forte" naquele momento. Somente depois desta aproximação que eles foram capazes de tirar a garota da água.

Após o resgate, a criança foi levada de volta ao porto de Antirrio para poder se reencontrar com seus pais. Segundo o capitão Karnesis, a mãe da garota também estava assustada.

Veja o vídeo do momento do resgate.