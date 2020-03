Criançada lota o Parque dos Ventos no 1º fim de semana após a sua inaguração

O Parque dos Ventos inaugurou na sexta-feira (06), mas a dona de casa, Cláudia Reis, que mora no bairro da Boca do Rio já adotou o lugar como ‘quintal de casa’. “Era uma tristeza ver isso aqui abandonado. Realizou meu sonho, principalmente porque tenho um filho pequeno”, contou a mãe de João Gabriel, de 9 anos.

Instalado no antigo Aeroclube, ao lado do novo Centro de Convenções, a mais nova área de lazer da cidade atraiu no primeiro final de semana após a abertura, principalmente, a garotada.

A dona de casa Cláudia Reis e o filho João Gabriel, já adotaram o parque como quintal de casa (Foto: Marina Silva/ CORREIO) Tem espaço também para a criançada que prefere as brincadeiras mais radicais como a parede de escalada (Foto: Marina Silva/ CORREIO) Maria da Paz e o filho Gabriel aproveitaram o bastante as brincadeiras no parque (Foto: Marina Silva/ CORREIO) A aposentada Ubiracira Teixeira saiu de Stella Maris com as netas Maria e Maitê só para conhecer o parque (Foto: Marina Silva/ CORREIO) Parque fica aberto diariamente das 5h até às 22h (Foto: Marina Silva/ CORREIO)

Teve quem preferiu curtir uma partida de basquete, mas também a galerinha mais radical que brincou bastante de skate, escalada, rapel e nos minicircuitos de bike.

“Meu menino só gosta de ficar livre. Chegamos por volta das 14h e ele não parou ainda. Chegar em casa é banho, comer e dormir com a graça de Deus”, comemorou a diarista Maria Alice dos Anjos, que disse que só sai do parque depois do por do sol. “Pego Ônibus todo dia durante a semana para ir trabalhar, só em ter esse espaço perto é um alívio”.

E não foi só os moradores da Boca do Rio que curtiram o domingo no Parque dos Ventos. A aposentada Ubiracira Texeira saiu do bairro de Stella Maris para levar as netas Maria e Maitê até lá. “O espaço está excelente. As crianças adoraram o piso emborrachado e os brinquedos. Só acho que deveria ter mais entradas por conta do estacionamento”.

Várias brincadeiras

Gabriel foi mais um que aproveitou bem os mais de 85 mil metros quadrados de extensão do parque. Até a sua mãe, Maria da Paz teve que participar da brincadeira. “A gente gostou muito. Eu espero que preservem assim. Muitas vezes, a própria população não mantem limpo”, pontuou.

Com investimento de R$ 10 milhões, o Parque dos Ventos tem o objetivo de funcionar não só como uma área de lazer, mas como um centro esportivo voltado tanto para atletas profissionais quanto amadores que conta com pista de skate street, ciclovia de três quilômetros e mais um espaço para a prática do parkour. No parque infantil há ainda brinquedos adaptados para crianças com deficiência. O espaço fica aberto diariamente das 5h às 22h.

Por tudo isso, já está nos planos da dona de casa Cláudia Reis combinar até piquenique com as amigas e as crianças. Lembra que ela veio ao parque todos os dias desde a inauguração? Pois é amanhã ela está lá de volta. “Vou curtir o espaço bastante e ainda trazer todo mundo para cá”, prometeu.