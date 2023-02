Crianças da Uganda que dançaram 'Zona de Perigo' fazem sucesso com 'Cria da Ivete'

Depois de chamarem a atenção dos internautas dançando a música "Zona de Perigo", do cantor Leo Santana, durante o Carnaval, as crianças de Uganda mostraram que estão antenadas com os sucessos do Brasil e fizeram um novo vídeo.

Desta vez, a música famosa foi "Cria da Ivete", da cantora Ivete Sangalo. Com uma coreografia especial, os meninos dançaram, pularam, bateram tambor e foram elogiados pela cantora baiana.

"África é Groove. Avisa que o mundo tá dançando! #criadaivete", disse a juazeirense após se encantar com os pequenos dançando sua música de trabalho.

Atualmente, o grupo já acumula mais de 300 mil seguidores no Instagram, tendo como um deles o cantor Leo Santana.