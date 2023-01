Crianças internadas em home care visitam decoração natalina do Campo Grande

O Natal já passou, mas o espírito natalino, que traz esperança e renovação, não tem prazo de validade. Para provar essa máxima, Laura Oliveira, 6 anos, e Felipe Novais, que completou 1 ano na segunda-feira (02), foram passear na Praça do Campo Grande e aproveitaram para contemplar a decoração do Natal Luz. Internados desde o nascimento em home care, as duas crianças curtiram, na tarde de quarta-feira (04), a oportunidade de um raro lazer ao ar livre ao lado dos familiares e das profissionais de saúde que cuidam delas.

Laura foi a primeira a chegar ao Campo Grande. Diagnosticada com uma síndrome rara ainda não nomeada porque não há estudos suficientes sobre as causas e padrão de desenvolvimento do quadro, a menina ficou na UTI até os seis meses de vida. Depois desse período, o atendimento domiciliar passou a ser sua realidade.

Com ajuda da equipe médica, Laura, que tinha expectativa de um ano de vida, desafiou a medicina e espantou a mãe com sua vontade de viver. Sofrendo com a rigidez de algumas articulações, a criança não se locomove sozinha, nem fala, faz uso da cadeira de rodas e se comunica por aplicativos de celular e tablete, além de sinais.

Fazendo dieta cetogênica, que aumenta a ingestão de alimentos gordurosos e reduz o consumo das fontes de proteína e carboidratos, ela está há três meses sem ter convulsões. Para a mãe, a psicóloga Paola Sérgio, essa é mais uma prova da vitória da filha. Para comemorar os avanços, ainda inspirada pelo Natal, Paola aceitou o convite da S.O.S Vida, empresa de home care que cuida da saúde de Laura, e topou levá-la para ver o Papai Noel. A experiência, segundo a mãe, valeu a pena.

“Tudo com Laura é multiplicado à décima potência. Eu sou mãe de duas outras crianças típicas, mas com Laura eu conheci a verdadeira maternidade, porque as pequenas evoluções emocionam demais. Curtimos muito junto com ela, então é muito emocionante e gratificante [estar aqui]. Laura me ensina mais do que eu poderia ensinar a ela. Laura é um milagre”.

De acordo com o pai da menina, Pedro Sérgio, 39, a filha gostou de ver todas as decorações natalinas no Campo Grande, mas dedicou atenção especial ao Papai e Mamãe Noel, além das luzes. Para Pedro, testemunhar esse momento não só foi especial, como também relembrou o que a filha representa em sua vida. “Ela simboliza para mim o renascimento. Eu sou um novo ser humano a partir do que ela vem ensinando”, disse, em referência aos desafios que afirmou ter vivido enquanto pai de uma criança neuroatípica.

Mães e crianças aproveitaram a decoração e as luzes durante o passeio (Foto: Paula Fróes/CORREIO)

No final da tarde, a psicóloga Juliana Novais, 30, chegou à praça com o pequeno Felipe no colo. Nascido com apenas 28 semanas de gestação, o garoto passou cinco meses internado no hospital e foi para o home care aos seis meses de vida. Vinda de Xique-Xique para Salvador exclusivamente para cuidar da saúde do filho, Juliana conta que Felipe foi diagnosticado com broncodisplasia pulmonar, condição que causa alterações na função respiratória de recém-nascidos por conta da prematuridade.

Por muito tempo, Felipe precisou de ventilação mecânica para fazer os pulmões funcionarem. Agora, ele respira por uma abertura frontal na traqueia após ter feito o procedimento conhecido como traqueostomia. Em decorrência de complicações de saúde e mal-estar, o pequeno não pôde visitar a decoração de Natal em dezembro, tampouco comemorar o primeiro aniversário. O passeio natalino foi a chance de celebrar as duas ocasiões, com direito a bolo e velas.

“Espero que na memória dele fique marcado esse momento tão bonito. Como mãe, fico até sem palavras para descrever, porque às vezes ficamos rodeados pelo adoecimento e esquecemos de aproveitar. Esse momento, com certeza, ficará marcado para mim”, destacou Juliana.

Supervisora de fisioterapia na S.O.S Vida, Andréa Couto não conteve a emoção de ver os pacientes que acompanha juntos em um momento de diversão. “Sentimos a importância de eles terem memórias afetivas, de participarem dos eventos festivos da cidade. Eu vibro. Cada um para mim é como se fosse um filho”.

Para Paola Sérgio, mãe de Laura, a emoção do momento só suscitou a necessidade de reafirmar uma crença sua: “Os sonhos e a esperança não têm prazo. Tem que ter esperança, essa é a fé que nunca morre”, finalizou.

