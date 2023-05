Crianças no crossfit? Ouça o que especialistas falam sobre o esporte

O crossfit é um dos esportes mais procurados pela geração mais jovem em todo o país e não é diferente em Salvador. Mas você sabe o que é o crossfit?

Nesse episódio de podcast do especial Pequenos Pesos Pesados você conhece a história de crianças e adolescentes que se apaixonaram pela modalidade e se tornaram verdadeiros atletas do crossfit.

ACESSE O ESPECIAL PEQUENOS PESOS PESADOS

Cauzinho, Bruna, Alexandre e Adrian são alguns dos nomes que surgiram em Salvador quando o assunto é levantamento de peso e na reportagem especial você vai conhecer a história deles dentro do esporte. Nesse episódio do programa você vai ouvir a análise de especialistas em ortopedia e medicina esportiva sobre a participação desse público jovem no levantamento peso e entender quais são os limites, riscos ou benefícios para esse público.

Você também pode ouvir em outros aplicativos (veja abaixo)

Participam do programa Luiz Alfredo Gomes, que é especialista em medicina de trauma esportivo do Hospital Português e Mater Dei, Marcelo Midlej, médico ortopedista do EC Vitória e especialista em esporte de alto rendimento, e Thiago Barros, especialista em ortopedia e medicina esportiva e que é o médico que acompanha um dos atletas entrevistados pela reportagem, o garoto Cauzinho, de 12 anos.

E se você ainda não conhece o crossfit, aqui vai uma explicação rápida: o crossfit é uma marca, que hoje já é entendida como uma modalidade esportiva, que faz um trabalho completo de ativação de diversas áreas do seu corpo na parte muscular e cardiorrespiratória. Então no crossfit além de você trabalhar exercícios aeróbicos mais comuns como corrida, você faz exercícios de levantamento de peso, com diversos movimentos, e trabalhos que usam o peso do próprio corpo que se assemelha à ginástica, como as barras e a escalada nas cordas.

A produção, narração e edição são de Vinícius Harfush.

O Que a Bahia Quer Saber

O CORREIO produz podcasts desde 2017, quando iniciou o Bate-Pronto Podcast, sobre futebol baiano. Em 2020, lançamos o O Que a Bahia Quer Saber, podcast diário com notícias relevantes para o estado.

Em 2021, o O Que a Bahia Quer Saber volta com formato especial: a cada semana, o leitor (e ouvinte!) terá uma matéria especial, com o padrão do CORREIO de jornalismo, porém explorando toda a riqueza que o áudio pode trazer.