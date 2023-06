Crianças são achadas vivas na selva 40 dias após queda de avião na Colômbia

As Forças Militares da Colômbia e o presidente Gustavo Petro confirmaram na noite desta sexta-feira (9) que as quatro crianças que estavam desaparecidas há 40 dias após a queda de um avião na Colômbia foram encontradas com vida.

"É um grande presente para a Colômbia, um presente para a vida, nossos meninos cuidados pela selva", disse Petro em uma entrevista momentos após anunciar o resgate em um post numa rede social.

¡Una alegría para todo el país! Aparecieron con vida los 4 niños que estaban perdidos hace 40 días en la selva colombiana. pic.twitter.com/cvADdLbCpm — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 9, 2023

No mês passado, o presidente colombiano chegou a anunciar o resgate das crianças, mas depois se retratou.

Lesly Mucutuy, de 13 anos, Soleiny Mucutuy, de 9 anos, Tien Mucutuy, de 4 anos e

Cristin Mucutuy, de 1 ano, são irmãos e pertencem à etnia indígena uitoto. As crianças estão sob cuidados médicos.

A mãe delas e mais dois adultos morreram no acidente, ocorrido em 1° de maio.

Cão encontrou as crianças

Nesta semana, durante as buscas, o cão Wilson que ajudava no trabalho sumiu. As pegadas de cachorro ao lado de pequenas pegadas humanas foram localizadas pelas equipes de resgate. Indicando que o animal estava com os sobreviventes.