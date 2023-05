Crianças vítimas de acidente aéreo seguem sendo procuradas, diz presidente da Colômbia

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, pediu desculpas nesta quinta-feira (18) depois de ter informado de maneira errada que três crianças e um bebê haviam sido resgatados vivos na selva amazônica do país, depois de um acidente de avião. Na verdade, as buscas ainda continuam.

Petro usou o Twitter, mesma rede em que anunciou o resgate, para afirmar que ele se equivocou. "Sinto muito pelo que houve", diz o presidente. As Forças Armadas e as comunidades indígenas continuarão em sua busca incansável para dar ao país a notícia que ele tanto espera. Neste momento, não há outra prioridade que não avançar as buscas até encontrá-las. A vida das crianças é o mais importante". A mensagem inicial foi apagada.

Horas antes, órgãos oficiais e familiares das crianças negaram o resgate. Todas as crianças são da etnia huitoto. Elas têm 13, 9 e 4 anos. O bebê tem 11 meses. Até agora, elas não foram localizadas.

Os familiares criticaram as "expectativas falsas" após o pronunciamento do presidente.

O Instituto Colambiano pelo Bem-Estar da Família (ICBF) divulgou nota afirmando que a notícia de que as crianças haviam sido resgatadas vivas veio de fontes locais, mas não houve uma confirmação por parte dos envolvidos nas buscas por conta das dificuldades da mata e das condições adversas de tempo. A diretora do instituto disse em entrevista à rádio Blu que habitantes locais teriam entrado em contato com as autoridades via satélite, pedindo para que se preparassem para atender as crianças. Cáceres chegou a dizer que a informação era de que as crianças estavam bem "em algum lugar da floresta".

O acidente aconteceu na madrugada do dia 1º de maio. O monomotor saiu ed Araracuara, na Amazônia colombiana, para San Jose del Guaviare. Perto da região, a aeronave emitiu um alerta de falha no motor e desapareceu.

Os três adultos que estavam na aeronave morreram no acidente e os corpos foram encontrados no avião - o piloto Hernando Murcia Morales, o líder indígena Herman Mendoza e a mãe das crianças, Magdalena Mucutuy.