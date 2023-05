Crianças vítimas ou testemunhas de violência terão escuta especializada

Quando uma criança é vítima de violência ou testemunha uma agressão em Salvador, ela é encaminhada para o conselho tutelar, onde conta tudo o que aconteceu. Muitas vezes, ela já tinha relatado o caso na escola. Depois, ela precisa contar novamente para o médico e, mais uma vez para o delegado, defensores, psicólogos e outros órgãos, vivenciando tudo de novo a cada novo relato. Nesta terça-feira (2), foi criado um Núcleo Municipal de Escuta Especializada que pretende por fim a esse ciclo.

Na prática, a criança que foi abusada ou testemunhou uma violência terá que fazer apenas um relato, que será registrado e encaminhado para todos os órgãos envolvidos. A partir desse depoimento, o atendimento à vítima será agendado nas outras instâncias, como delegacia e hospital, e o delegado ou médico já terá conhecimento do caso e perguntará apenas o necessário para complementar o relatório.

A titular da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ), Fernanda Lordêlo, explicou que a coordenação do Núcleo vai funcionar na sede da pasta, no Comércio, e que três salas de escutas entram em operação em maio. Ela destacou que as escolas têm papel importante na identificação dos casos, por isso, escolheu o Centro Municipal de Educação Infantil Nossa Luta, em Pernambués, para lançar o programa.

“Será uma escuta própria e especializada para a gente não revitimizar essa criança. Ela fala uma vez só e a gente aciona a rede, os órgãos de proteção integral. A maior identificação de violência vem das escolas, com a mudança de comportamento, não querer ir à escola, falta de atenção, agressividade, isolamento em relação aos outros, enfim, tem diversas formas de observar que algo não está adequado no ambiente familiar daquela criança”, explicou.

As salas de escutas foram lançadas através do decreto Vamos Proteger, e faz parte das ações do Maio Laranja, período de enfretamento ao abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. “A Bahia é o 4º maior estado em violação sexual infantojuvenil, perdendo apenas para São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais”, alertou.

Decreto

A medida atende a Lei 13.431 de 2017, que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência. O artigo 10 determina: a escuta especializada e o depoimento especial serão realizados em local apropriado e acolhedor, com infraestrutura e espaço físico que garantam a privacidade da criança ou do adolescente vítima ou testemunha de violência.

O decreto assinado pela vice-prefeita, Ana Paula Matos, estabelece além da escuta e do agendamento, o monitoramento dos casos e a construção de estatísticas para elaboração de políticas públicas específicas para cada território. Ela explicou que haverá uma programação com capacitações de servidores e da iniciativa privada para identificar situações de abuso, entre outras medidas (confira a programação completa abaixo).

Outra medida anunciada foi a checagem dos estudantes do Programa Primeiro Passo, que oferece vagas para a educação infantil na rede privada. “São uma série de ações. O decreto Vamos Proteger é uma forma de integrar todas as secretarias nessa luta. O Primeiro Passo serão vivências oferecidas para crianças que recebem o auxílio, e a gente aproveita para fazer a consulta, verificar a frequência escolar e as ações de promoção social”, afirmou.

Serão três salas inauguradas em maio, em Pernambués, na Liberdade e na Fundação Cidade Mãe. A presidente da Fundação, Isabela Argolo, contou que a instituições atende diretamente cerca de 2 mil crianças em situação de vulnerabilidade, a maioria tem entre 7 e 17 anos. Ela explicou que, muitas vezes, uma criança que está sendo abusada não consegue dizer o que está acontecendo, mas que há alertas de que algo está errado.

“São diversos os sinais, desde a criança que se retrai muito até uma agressividade extrema. Em algum momento ela vai sinalizar, no comportamento, no isolamento social, e até espectros biológico, como crianças que levam um tempo maior fazendo xixi na cama, que tem marcas no corpo, que podem ser de violência ou também uma automutilação em busca do alívio da dor”, explicou.

Monitoramento

O programa foi desenvolvido pelo município em parceria com o Ministério Público e a Defensoria Pública. A promotora da Infância e Juventude Karine Espinheira contou que o MP vai monitorar a aplicação do programa e a efetividade da sala de escuta.

“É um trabalho de todos, monitorar o serviço para ver se ele está funcionando de forma adequada e o que precisa ser corrigido ou ajustado. Atuamos no sentido de impulsionar e mostrar a importância da política pública, e para garantir a integração do serviço nas diversas secretarias e órgãos públicos”, disse.

As salas de escuta funcionam nas escolas, mas estão abertas para toda a comunidade. O evento começou com apresentações musicais de 18 estudantes da Hora da Criança, instituição de formação educacional em artes, e da Banda da Guarda Municipal. A dona de casa Mariana Silva, 43 anos, tem dois filhos que estudam na rede municipal e acredita que a proteção é importante.

“Uma criança que é abusada está traumatizada. Ela conta na escola o que aconteceu, porque conhece e gosta da professora. Agora, ser obrigada a repetir tudo de novo para pessoas estranhas, como o médico, o delegado, o psicólogo etc., é horrível. Seria terrível para a gente adulto, imagina para uma criança? Espero que a sala funcione bem”, disse.

A proposta do Maio Laranja foi escolhido porque o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes é celebrado em 18 de maio, em homenagem à menina Araceli Crespo, que foi estuprada e assassinada aos oito anos de idade, em 1973, no Espírito Santo. Os dois principais suspeitos pertenciam a famílias influentes, foram condenados, mas depois absolvidos.

Confira a programação do Maio Laranja:

Entre 03 a 30 de maio - Formações nos órgãos públicos municipais, rede de hotéis e motéis da cidade, Conselheiros Tutelares, organizações sociais e parceiros para identificar tipos e formas de violência contra crianças e adolescentes, o fluxo de atendimento da Rede de Proteção e o funcionamento da escuta especializada.

05/05 (sexta) – Movimentação nas praias contra o abuso e exploração sexual Infantojuvenil. Em Itapuã, às 10h. O ponto de encontro será na Sereia;

06/05 (sábado) – Festival de natação para crianças e adolescentes. Local: Arena Aquática, na Pituba, às 9h;

07/05 (domingo) – A torcida contra a violência sexual infantojuvenil, na Itaipava Arena Fonte Nova, às14h;

09/05 (terça) – Webnário sobre abuso sexual contra criança e adolescente, on-line, às 8h30;

12/05 (sexta) – Maio Laranja: Proteger é Compromisso Social. Feira socioassistencial, arte e educação (Órgãos Municipais + UNICEF). Local: Valéria, das 9h às 13h;

13/05 – (sábado) - A torcida contra a violência sexual infantojuvenil, na Itaipava Arena Fonte Nova, às14h;

15/05 (segunda) - Movimentação nas praias - contra o abuso e exploração sexual Infantojuvenil. Na Ribeira, às 10h. Ponto de encontro na Barraca Bogari;

16/05 (terça) - Visita guiada ao museu com entrega de material com orientação sobre Maio Laranja. Museu Afro, no Terreiro de Jesus, às 9h;

17/05 (quarta) - Visita guiada ao museu com entrega de material com orientação sobre Maio Laranja. Museu do Carnaval, na Praça da Sé, às 9h;

19/05 (sexta) – Festival Faça Bonito. Tema: Tod@s contra o Abuso e Exploração Sexual Infantojuvenil. Local ainda a definir, às 9h;

20/05 (sábado) – Operação Vivência do programa Primeiro Passo. Vamos Proteger a Primeira Infância. Nas escolas municipais (Subúrbio /Ilhas, Liberdade São Caetano, Cabula-Tancredo Neves, Pau da Lima);

21/05 (domingo) – Todos contra a violência sexual infantojuvenil. Ação da Câmara Municipal de Salvador em parceria com a prefeitura e outros;

24/05 (quarta) – Formação de jovens do Centro de Integração Empresa-Escola/CIEE, no Auditório do CIEE, das 9h às 11h;

25/05 (quinta) – Formação dos Estudantes/ Distrito sanitário do Centro Histórico, na Escola Municipal Vivaldo Costa Lima, às 14h;

Dia 26/05 (sexta) – Dia do Brincar no Basquete – A Natureza do Brincar, no Parque da Cidade. Entre 22 e 26, haverá ações do tipo em todos os Centros Educacionais do Município;

27/5 (sábado) – Operação Vivência do programa Primeiro Passo. Vamos Proteger a Primeira Infância. Nas escolas municipais (Valéria, Barra - Pituba, Cajazeiras, Brotas, Cidade Baixa, Itapuã);

28/05 (domingo) – Salvador Vai de Bike pelo fim da violência contra crianças e adolescentes, na Avenida Magalhães Neto, às 8h;

30/5 (terça) – Formação de atletas de base – colaboradores do E.C. Bahia, na Cidade Tricolor, às 14h;

31/05 (sexta) – Festival Faça Bonito. Tema: Tod@s contra o Abuso e Exploração Sexual Infantojuvenil, na Ilha de Maré, às 9h;