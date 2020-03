Obra de Sérgio Ferro (divulgação)

Criar é organizar o caos. Cada pedaço de algo do mundo real que se soma, subtrai, divide ou multiplica é um assunto, que nas intensões do artista forma um todo que pode ser base criativa. O todo final pode ser a soma, a subtração, a divisão ou a multiplicação do assunto. O todo final é o produto assumido como definitivo, embora não exista em arte produtos definitivos, tudo é possível de revisões. Na História da arte, grandes artistas como Gustave Courbet, Eduard Manet, Paul Cèzanne, Edgard Degas, Auguste Renoir, “cortaram” algumas cenas de seus trabalhos por acharem excessivas. Paul Gauguin, Toulouse – Lautrec, Édouard Vuillard, Rafael, Amadeo Modigliani, “acrescentaram” por entenderam “vazios” em suas composições.

Existem outros pintores que retornaram a temas antigos de 20, 30 anos atrás, por acharem que não esgotaram o tema e tinham algo a acrescentar, aconteceu com Pablo Picasso, Henri Matisse, Paul Klee, Henri Rousseau, Ysaac Levitan.

Cada pintor tem suas “fórmulas” que são muito pessoais. Alguns só conseguem criar no silêncio, outros isto não importa. Luz natural é imprescindível para alguns, para outros não.

Alguns pintores pintam para o mercado, fazem o que vendem, o fácil, e tamanhos que se possa colocar acima no sofá da casa. Outros fogem disso e pensam na integridade da obra. De início fazer sucesso é relativamente fácil, uma galeria, um curador eficiente que controle os impulsos e as vaidades do artista, uma boa assessoria de imprensa e o boca a boca. Mas o difícil é manter uma carreira com coerência, que uma fase venha saída da outra e se some em informações e acréscimos, tendo o mesmo DNA numa fórmula. Exemplos lapidares Wesley Duke Lee, Arcangelo Ianelli, Vicente do Rego Monteiro, Sérgio Ferro, Iberê Camargo, Anna Bella Geiger, Maria Leontina para citar alguns brasileiros. Todos esses incorruptíveis. Muitos morrem sem tempo para cumprir suas múltiplas facetas, mas nos deixaram um legado formidável: Keith Haring, Jean-Michel Basquiat e os brasileiros, Leonilson, Alex Vallauri e Jadir Freire.

Artistas contam com o breve esquecimento o que é profundamente injusto, artistas que deram toda uma vida, sua energia em função de um credo, uma elevada contribuição cultural e sequer são lembrados em livros, exposição, separatas.

Outra característica dos artistas é na grande maioria das vezes não consegue viver exclusivamente de sua arte, tendo de apelar para fontes alternativas de renda, que são dignas, mas tomam muito tempo de criação e foco. Cada um com sua escolha e sabemos todos que tudo tem ganhos, perdas e consequências.