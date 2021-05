Crime por seguidores: casal baiano é preso após live de sexo com menores

Um casal suspeito de recrutar menores para participar de lives praticando sexo foi preso na quinta-feira (27), em Santo Antônio de Jesus, no recôncavo baiano. O homem, de 22 anos, fazia sexo com as meninas, e sua esposa, que tem 18 anos, transmitia ao vivo o ato no Instagram.

Segundo investigações da 1ª Delegacia Territorial de Santo Antônio de Jesus, a mulher era encarregada de recrutar as meninas. Em uma das filmagens, ocorrida no início de janeiro, o casal praticou sexo com uma garota de 13 anos. A dupla fornecia bebidas alcoólicas para as menores antes das gravações.

"Eles tinham uma quantidade pequena de seguidores, pra aumentar suas métricas eles fizeram as lives com práticas ao vivo de sexo. O ultimo caso, da menina de 13 anos, foi em janeiro. Foram três lives com ela. Essa situação aumentou muito os seguidores deles", afirmou o titular da 1ª DT, delegado Adilson Ferreira, em entrevista ao Correio*.

Adilson também relata que o casal afirmou que não possuíam a intenção de ganhar dinheiro com os vídeos e as transmissões, fazendo apenas pelos números. "Eles podem pegar até 27 anos de prisão, pelos crimes de estupro de vulnerável, que já foram autuados, além de também haver a possibilidade de serem enquadradados por pedofilia", complementou.

A dupla foi presa preventivamente após um mandado ser expedido pela Justiça baiana. Eles serão encaminhados para o Presídio de Salvador. As vítimas do casal já foram identificadas pela polícia, além disso, os celulares do casal foram apreendidos com autorização judicial e encaminhados à perícia, para extração do seu conteúdo.