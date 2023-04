Criminoso é preso tentando assaltar loja 14 dias após sair de presídio na Bahia

Após ser liberado do Sistema Penitenciário há apenas 14 dias, um criminoso e seu comparsa foram presos em flagrante ao tentarem assaltar uma unidade da Loja Guaibim, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), nesta terça-feira (11).

Segundo o comandante da equipe do Batalhão de Choque, tenente Gabriel Lorenzo, explicou que os PMs foram acionadas pelos funcionários e, ao chegarem no local, os criminosos abandonaram o veículo e se esconderam no depósito da loja.



As equipes da 52ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) e do Batalhão de Polícia de Choque conseguiram capturarar os criminosos e fizeram uma varredura no local, onde foram encontradas uma pistola e um revólver usados pelos assaltantes.



A dupla será encaminhada para a 23ª Delegacia Territorial. O Batalhão de Operações Policiais Especiais e 81ª CIPM também foram acionados.