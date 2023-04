Criminoso furta placa de carro e deixa bilhete exigindo pix: 'devolução imediata'

Uma cirurgiã-dentista teve a placa do carro furtada no bairro Varjota, em Fortaleza, no último sábado, 1º. Ela foi surpreendida com o veículo sem a placa e um bilhete que exigia dinheiro em troca da devolução do item. O caso é investigado pelo 2º Distrito Policial (DP), na Aldeota.

Por meio das redes sociais, a vítima publicou imagens do carro sem a placa e mostrou o bilhete. Ao entrar em contato com o criminoso, ele exigiu o valor de R$ 100 reais, via pix, para deixar a identificação do veículo no local onde havia sido furtada.

De acordo com a Polícia Civil do Ceará (PC-CE), o caso foi noticiado por meio de Boletim de Ocorrência (B.O) eletrônico e transferido ao 2º DP. Ainda não há informações sobre o suspeito.

A placa do carro foi furtada no bairro Varjota, em Fortaleza, no último dia 1º de abril. A vítima percebeu, ao retornar ao próprio veículo, que havia sido deixado um bilhete pelo próprio criminoso que teria cometido o delito.

"Sua placa de volta. Evite problemas e gasto absurdo para fazer outra. Pagamento via Pix", dizia a mensagem. No bilhete, além do número de chave Pix, ainda constava uma chamada final: "Devolução imediata".