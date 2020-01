Criminoso mais perigoso de Minas Gerais morre durante sexo em visita íntima

Foto: Reprodução / Record MG

Considerado o criminoso mais perigoso de Minas Gerais, Felipe Souza da Cruz, mais conhecido como "Jiraya", morreu durante uma visita íntima no último sábado (25) no presídio Francisco de Sá, a 475 km de Belo Horizonte. Segundo o R7, o condenado teve uma parada cardíaca durante o sexo com uma mulher.

Felipe foi condenado por tráfico e homicídio e era suspeito de liderar uma organização criminosa. O detento ficou conhecido como "Jiraya" por usar uma espada para torturar as vítimas.

Por meio de nota, o Depen-MG (Departamento Penitenciário de Minas Gerais) informou que a acompanhante que estava com o preso pediu socorro avisando que ele estava passando mal. O órgão ainda destaca que o corpo foi levado para o IML (Instituto Médico Legal) e as causas da morte serão investigadas.

Veja a íntegra da nota do Depen:

"A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, por meio do Departamento Penitenciário (Depen-MG), informa que policiais penais da Penitenciária de Francisco Sá, no Norte do Estado, acionaram o Samu na manhã deste sábado (25/1) para socorro ao preso Felipe Sousa da Cruz.

O detento estava em visita íntima, por volta das 6h, quando sua companheira chamou os policiais penais pedindo socorro ao preso, que estava passando mal. Os policiais penais prestaram os primeiros socorros até a chegada da equipe médica do Samu, que tentou reanimá-lo e acabou constatando o óbito. A companheira de Felipe Sousa da Cruz acompanhou todos os procedimentos. O corpo foi levado ao IML e a Polícia Civil vai apurar as causas da morte."