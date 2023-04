Criminosos explodem caixa eletrônico em supermercado de Camaçari

Criminosos invadiram um supermercado e explodiram o caixa eletrônico no interior do estabelecimento na na Rua Filogonio de Oliveira, em Barra do Pojuca, em Camaçari, na manhã desta segunda-feira (3).

De acordo com a Polícia Militar, a explosão causou diversos danos na parte interna do imóvel. Os agentes isolaram a área e acionaram o Bope, que realizou a varredura.

A Polícia Civil informou que Policiais da Coordenação de Repressão a Crimes contra Instituições Financeiras do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) foram acionados no início da manhã para apurar o caso, que está com a investigação em andamento.

As guias para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram expedidas.