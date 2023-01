Criminosos explodem caixa eletrônico, mas fogem sem conseguir roubar o dinheiro

Um caixa eletrônico foi explodido em Muniz Ferreira, cidade a 90 quilômetros de Salvador, mas os quatro criminosos não conseguiram levar o dinheiro armazenado pelo equipamento, localizado no Centro de Agricultura municipal. O crime aconteceu na madrugada deste domingo (29).

De acordo com a Polícia Civil, os criminosos estavam em um veículo Pegeut 207 sedan e conseguiram apenas danificar o caixa eletrônico com explosivos, cujo barulho acordou os vizinhos.

O carro utilizado pelo quarteto foi localizado em uma estrada do município de Dom Macedo Costa. A perícia do Departamento de Polícia Técnico (DPT) vai colaborar para os trabalhos de inteligência policial. Já os autores do crime ainda são procurados pela Polícia Militar (PM).

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Santo Antônio de Jesus realiza perícia no local.