Criminosos explodem cofre em Simões Filho e atiram em 2 pessoas

Cinco homens encapuzados invadiram um posto de gasolina, renderam frentistas e o segurança e explodiram o cofre do local na BA-526, em Simões Filho na madrugada desta quinta-feira (30). Um motorista que estava no local e um segurança do estabelecimento foram baleados.

De acordo com registro de policiais militares da 22ª CIPM, os dois feridos foram socorridos para a UPA do Cia I. Não há informações sobre o estado de saúde dos dois.

Os suspeitos fugiram em um veículo. Rondas foram realizadas na região, porém nenhum indivíduo foi localizado.

Os assaltantes levaram uma quantia, que não foi contabilizada, segundo a Polícia Civil. Imagens das câmeras de segurança do local devem contribuir com a investigação.