Criminosos invadem residência em Feira de Santana e executam homem na frente do filho

Um homem de 25 anos, identificado como Caio Santos da Silva, foi morto na última terça-feira (17), no distrito de Maria Quitéria, no município de Feira de Santana, após quatro homens invadirem a residência onde ele estava. Caio foi atingido por disparos de arma de fogo e morreu na frente do filho de 5 anos.

De acordo com informações preliminares da Polícia Civil (PC), o suspeitos estavam encapuzados quando invadiram a residência onde a vítima estava e o agrediram. Por fim, atiraram contra a vítima – em cujas roupas foi localizado um papelote de cocaína. Um outro homem que estava no local também sofreu agressões, sendo socorrido para uma unidade de saúde.

A PC não informou se os suspeitos já foram detidos nem o que motivou o crime. Sabe-se que a vítima tinha passagem pela polícia por envolvimento com tráfico de drogas, no município de Governador Mangabeira, a 70 km do distrito de Maria Quitéria. A disputa entre grupos criminosos envolvidos com o tráfico de drogas é, inclusive, o principal vetor da violência na cidade em Feira de Santana. Sem dizer quantos, a polícia informou que prendeu envolvidos em algumas dessas ocorrências e deflagrou a Operação Pacificatio, que tem continuidade com ações de inteligência para prender os autores dos demais casos.

Violência em escalada

Segundo dados da PC, em pouco mais de 15 dias, 26 mortes violentas foram registradas no município. O número já representa 76% das mortes em todo o mês de dezembro do ano passado, quando 34 aconteceram. Já dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP-BA) informam que, até o dia 10 de janeiro, 16 mortes tinham acontecido, oito a menos que no mesmo período de 2022, quando houve 24. Em sete dias, porém, de acordo com a informação da gestão municipal, mais dez foram registradas em território feirense.

A SSP-BA informou que 27 viaturas, entre elas uma semiblindada, e 19 motocicletas foram entregues para unidades do Comando de Policiamento da Região Leste (CPRL), na última sexta-feira (13), em Feira de Santana. Ainda segundo a secretaria, as ações de combate aos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) estão reforçadas para pegar os responsáveis pelos crimes registrados na última semana.