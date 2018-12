Criolo apresenta turnê Boca de Lobo em Salvador

O rapper Criolo volta a Salvador para seu primeiro show de janeiro. A apresentação ocorre no 18, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA). Os ingressos já estão à venda no site ingresso rápido e custam a partir de R$20.

Nesta apresentação, Criolo estreia sua mais nova turnê, intitulada Boca de Lobo, na capital baiana. Concebido a partir de faixa homônima, lançada uma semana antes do primeiro turno da eleições, o novo show faz uma espécie de retrospectiva da carreira do artista nascido em Santo Amaro e criado na periferia paulistana.

No palco, o cantor passeia por toda potência de sua crítica social e política misturada aos gêneros que abraçou ao longo de sua trajetória. Não Existe Amor em SP, Esquiva da Esgrima, Menino Mimado e Ainda Há Tempo são alguns dos sucessos de Criolo que estarão no repertório.

Serviço

O quê: Criolo - Turnê Boca de Lobo

Local: CONCHA ACÚSTICA do TEATRO CASTRO ALVES

Data: 18/01/2019 às 19h.

Classificação: Livre

Lotação: 5.000 Lugares

Ingressos:

Sem limite para meia entrada

PLATEIA - 4300 à venda

1º lote: os primeiros 300 ingressos

R$ 40,00 a inteira

R$ 20,00 a meia

2º lote: a partir do ingresso vendido 301

R$ 60,00 a inteira

R$ 30,00 a meia

3º Lote: a partir do ingresso vendido 601

R$ 80,00 a inteira

R$ 40,00 a meia

CAMAROTE - 200 à venda

R$ 150,00 a inteira

R$ 75,00 a meia

*Crianças de 0 a 12 anos pagam meia-entrada.