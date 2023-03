Cris Dias acusa Thiago Rodrigues de atrasar pensão: Não responde

Ex-casal, Cris Dias e Thiago Rodrigues trocaram indiretas nas redes sociais após a jornalista cobrar o pagamento da pensão do filho ao ator neste sábado (11). A jornalista acusou o ex-marido de atrasar a pensão alimentícia do filho, Gabriel, de 13 anos. "Estamos sem contato com o querido, que não responde nem o filho", escreveu ela no Twitter.

Cris Dias falou da dificuldade de encontrar o ator e pediu a ajuda aos mais de 40 mil seguidores para encontrá-lo.

"Gente, se alguém esbarrar com o Thiago Rodrigues por aí, manda ele aparecer para pagar a pensão do filho dele que está atrasada, por favor. E estamos sem contato com o querido, que não responde nem o filho. Será que devo me preocupar?", ironizou.

Em outro post, a jornalista questionou a atenção dada pelo ator ao menino. "Abandonar o filho em todos os sentidos não seria ofensivo?".

Thiago Rodrigues rebateu, publicando uma frase de Chico Xavier por meio do Instagram. "Fico triste quando alguém me ofende, mas, com certeza, eu ficaria mais triste se fosse eu o ofensor", compartilhou ele.

Na manhã da última sexta (10), Cris comentou a dificuldade em receber os valores referentes ao benefício do filho.

"Último dia para efetuar o pagamento de pensão (que seria no 5º dia, mas sou legal). Mas mesmo com acordo jurídico, todo mês tem pedido de redução. Se tem acordo, por que não pedir redução direto na Justiça? Para que encher a cabeça da mãe solo que já cuida de tudo sozinha?", questionou.