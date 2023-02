Crise do ferry sobe de  nível

No limite Se tem uma coisa que se pode apostar com 110% de chances de vencer é que saída e retorno a Salvador pelo ferryboat durante o Carnaval serão caóticas. Mas este ano deve ser pior. A paciência dos usuários diante de atrasos, sujeiras, filas e desencontro de informações está esgotada e já há registro de violência contra os funcionários do sistema. Estes se sentem inseguros e insatisfeitos, organizam protestos e, desmotivados, rebaixam ainda mais a qualidade de atendimento à população.

No final do ano passado, a empresa que opera o sistema, a Internacional Travessias Salvador (ITS) e a Agerba suspenderam o embarque de caminhões com cargas não perecíveis para aumentar a capacidade de atendimento do fluxo de usuários. A decisão não foi comunicada com antecedência e os caminhoneiros, pego de surpresa, ficaram com o prejuízo do atraso das viagens.

O absurdo dessa semana – segunda (6) - foi a batida entre duas embarcações no terminal de Bom Despacho, em Itaparica. Ao que consta, o precedente foi aberto por uma manobra errada do comandante do ferry Pinheiro, que resultou no choque com o Maria Bethânia. Em um primeiro comunicado, a ITS informou que o acidente não provocou danos aos navios. Horas depois, no entanto, retirou o Maria Bethânia da operação para investigar as causas do acidente.

Na terça (7), com apenas duas embarcações operando – quatro estão no estaleiro -, usuários relatavam passar quatro horas na fila de embarque. A demanda cresce aos finais de semana e feriados. A poucos dias do início oficial do Carnaval (no dia 16), a ITS ainda não havia presentado seu planejamento para dar conta do fluxo intenso durante o feriado momesco.

Assim como a empresa, quem está praticamente muda nessa crise é a Agerba, agência do governo do estado responsável pela fiscalização da travessia. Quem tem se movimentado é o Ministério Público: “Não há fiscalização efetiva pela Agerba, inclusive por falta de fiscais. O que se verifica é a má prestação dos serviços. Muita sujeira, péssima conservação das embarcações. Por outro lado, o Estado já deveria ter providenciado a inclusão de duas novas embarcações no sistema, [pois] há previsão no contrato. [Mas] não se fez até a presente data", afirmou a promotora Rita Tourinho.





Tragédia pode deixar 40 mil mortos

Cada segundo importa e é crucial para as equipes de resgate que trabalham nas áreas da Turquia e da Síria atingidas por seguidos terremotos. Segundo números divulgados pelos dois países, a tragédia já provocou mais de 22 mil mortes. Mas a contagem, infelizmente, continua. A Organização Mundial da Saúde estima que o número de vítimas deve chegar a 40 mil. Até o momento, os dados oficiais indicam ainda cerca de 83 mil feridos, 374 mil desalojados, 7 mil edifícios destruídos e 24 milhões de pessoas afetadas de alguma forma.

O frio e as difíceis condições de acesso impõem ainda mais dificuldades aos socorristas. Mas não impedem cenas de salvamento emocionantes, nem a assombrosa dor de quem perdeu entes queridos.

Uma das histórias mais marcantes da catástrofe foi o resgate de um bebê que nasceu na cidade de Jenderis, no noroeste da Síria, em meio aos escombros do edifício onde moraria. Ela foi adotada pelo tio-avô, Salah al-Badran, e ganhou um nome: Aya, que significa em árabe "um sinal de Deus". Aya foi encontrada pelos socorristas cerca de 10 horas após o tremor e ainda com o cordão umbilical, sua mãe, Afraa Abu Hadiya, já havia morrido. O pai de Aya e os irmãos dela também morreram. Seus corpos foram encontrados nos detritos do edifício de cinco andares onde moravam.



