Crise? Zagueiro fala de Mbappé capitão do PSG: 'Não fui avisado'

Técnico do Paris Saint-Germain, Christophe Galtier apontou Kylian Mbappé como um dos capitães da equipe. A decisão pegou torcedores de surpresa, e gerou rumores sobre mudanças na hierarquia do elenco. Kimpembe, que vem logo abaixo do líder Marquinhos na ordem de quem recebe a faixa, se manifestou sobre o assunto.

Em uma postagem nas redes sociais, o zagueiro negou ter sido "rebaixado". Ele é um dos vice-capitães do PSG, ao lado do italiano Marco Verratti e do espanhol Sergio Ramos.

"Nas últimas horas, pude entender e ler muito coisas a meu respeito. Desejo então colocar as coisas claras, a fim de evitar continuar a propagar falsas informações ao meu respeito. Eu não estava ciente dessa decisão, isso é completamente falso. Com isso dito, respeitarei sempre a decisão do clube", postou Kimpembe, em seu perfil no Twitter.

A declaração do técnico do PSG aconteceu após a goleada por 7x0 sobre o Pays de Cassel, pela Copa da França. Na ocasião, Galtier afirmou que Mbappé "é o vice-capitão", sem mencionar outros jogadores. Segundo o treinador, a decisão foi tomada no início da temporada.

A fala deu margem para rumores de que o camisa 7 se tornaria o primeiro (ou único) a usar a braçadeira, caso Marquinhos não estivesse em campo. No momento, Kimpembe está fora de ação, assim como Verratti, por causa de uma tendinite no tendão de Aquiles do pé direito.

O zagueiro, aliás, foi capitão do Paris Saint-Germain nesta temporada nos jogos contra o Brest e Troyes, pelo Campeonato Francês. Mbappé estava presente nas duas partidas.