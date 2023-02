Cristian é eliminado do BBB com 48,32% dos votos

O brother Cristian foi o quinto eliminado do BBB 23, na noite de terça-feira (21). Ele foi eliminado da casa com 48,32% dos votos.

No discurso, Tadeu Schmidt falou sobre o brother e as polêmicas no reality. "Desde antes do outro Paredão, todo mundo queria um veredito sobre o Cristian. (...) Ele sabia que não era general, não queria ser soldado, tornou-se virou espião, com todo o charme que envolve a função e todo o risco de ser desmascarado, daquela maneira cruel reservada a um agente duplo. E foi desmascarado, virou vilão".

O apresentador também falou sobre o que motivou a saída dele. "Para quem sai hoje, eu posso falar com convicção: o que tirou você do jogo foi o medo", disse.

Antes de sair, Cristian agradeceu aos brothers e afirmou que não ofendeu ninguém. "Independente de tudo, é o jogo. Nunca ofendi ninguém, não é esse jeito. Não é o meu caráter, é o jogo".