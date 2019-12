Cristiane faz dois gols, iguala Pelé, e Brasil goleia o México

No último jogo do ano, a Seleção Brasileira feminina deu outro show. Neste domingo (15), as meninas da Seleção golearam o México por 4x0, no estádio da Fonte Luminosa, em Araraquara, no interior de São Paulo.

O grande destaque da partida foi a atacante Cristiane. Ela balançou as redes duas vezes e chegou a marca de 95 gols com a camisa da Seleção Brasileira, igualando a marca de Pelé.

Debinha, em cobrança de falta, e Aline Milene completaram o placar para o Brasil. Foi o segundo encontro de preparação entre brasileiras e mexicanas. No primeiro, a Seleção também levou a melhor ao vencer por 6x0, no Itaquerão.

As meninas da Seleção agora só voltam a entrar em ação com a camisa amarelinha em 2020, de olho na Olimpíada de Tóquio, que vai ser disputada a partir de julho.

"Só de jogar pela Seleção é incrível, é o início de uma trajetória linda espero representar essa camisa. Não só a Marta, que é a 10, esse número da camisa tem uma história bonita, espero poder carregar essa responsabilidade, com certeza vou horar muito essa camisa", afirmou Victória Albuquerque.