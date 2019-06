Cristiane marca três gols e Brasil goleia na estreia da Copa

Acabou o jejum. Depois de nove derrotas consecutivas, a Seleção Brasileira voltou a ganhar um jogo. E a quebra do tabu veio em boa hora: neste domingo (9) o Brasil enfrentou a Jamaica em sua estreia pela Copa do Mundo feminina de futebol, disputada na França.

A vitória por 3x0 em Grenoble foi construída graças a três gols de Cristiane. No primeiro tempo, uma cabeçada com classe; no segundo, um gol de carrinho e um de falta, com categoria.

Em processo de recuperação, Marta foi poupada e só assistiu à partida no banco de reservas. O resultado coloca a canarinho na liderança do Grupo C, com os mesmos três pontos da Itália, mas à frente pelo saldo de gols (3 a 1).

O jogo

A partida seria histórica de qualquer maneira. Ao entrar em campo, Formiga ampliou seu recorde e se tornou a única atleta a disputar sete edições de Copa do Mundo. Desde 1995, a camisa 8 defende a Seleção Brasileira no torneio. Vale ressaltar que o recorde da volante vale para homens e mulheres. Faltava, portanto, uma atuação à altura do feito.

A preocupação sobre o resultado tinha fundamento: o Brasil já vinha de uma série de nove derrotas, algo sem precedente na história da Seleção. Mas apesar de enfrentar uma adversária mais fraca, em campo o time do técnico Vadão fez o que precisava e se comportou bem em campo. Destaque para as atuações de Thaisa e Tamires: enquanto a volante oferecia toda a segurança necessária, a camisa 6 se lançou para o ataque e jogou quase como uma ponta.

Quem aproveitou o apoio de Tamires foi Andressa Alves. O suporte da lateral deu espaço para a camisa 7 jogar mais livre. Numa oportunidade dessas, a jogadora do Barcelona fez um cruzamento perfeito para Cristiane retribuir com a mesma categoria: uma cabeçada perfeita para abrir o placar.

Àquela altura, o Brasil já tinha perdido uma chance claríssima de gol com Debinha, que saiu de cara com a goleira Sydney Schneider, mas errou na hora de tentar o drible e perdeu o lance.

A goleira jamaicana foi o grande nome da primeira etapa. Aos 38 minutos, Allyson Swaby colocou a mão na bola. E dentro da área é pênalti. Andressa Alves foi para a bola e cobrou mal; quem aproveitou foi Schneider, que apesar de ter caído bem antes da cobrança, conseguiu pegar a penalidade.

Do outro lado, as Reggae Girlz também ameaçaram. A melhor chance foi quando Kadhija Shaw recebeu na direita e chutou no ângulo para defesaça de Bárbara.

Cristiane e Andressa Alves foram os nomes do Brasil na estreia da Copa do Mundo (Foto: Jeff Pachoud/AFP)

Segundo tempo

A tônica na segunda etapa foi bem parecida com o que se viu no primeiro tempo: o Brasil espetava bem, apenas esperando mais uma bola cair nos pés de Cristiane para ampliar o placar. Fato que não tardou a acontecer: a camisa 11 deu a primeira amostra logo aos dois minutos, quando escorou com classe para Debinha, recebeu de volta, fez o que quis com a zagueira jamaicana e só exagerou na hora de chutar com a perna direita.

No lance seguinte saiu o gol. Um novo cruzamento de Andressa Alves, desta vez rasteiro, vindo da direita e Cristiane apareceu livre no segundo pau para, de carrinho, colocar a bola dentro do gol. A zaga até conseguiu cortar, mas a bola já tinha cruzado a linha. Era o segundo gol brasileiro e àquela altura o Brasil assumia a ponta do grupo por conta do saldo de gols.

Cristiane comemora o segundo gol em Grenoble (Foto: Jeff Pachoud/AFP)

Quinze minutos mais tarde e Cristiane assinou seu último gol. Gol não: golaço. Falta na intermediária e a artilheira canhota caprichou. A bola ainda bateu na trave antes de descer para o gol, assinalado graças à tecnologia da linha do gol. Três vezes Cris, que logo depois foi substituída para a entrada de Ludmila.

Foi a segunda vez que uma jogadora estreou na Copa do Mundo marcando um hat-trick. A primeira também foi brasileira: Pretinha marcou três gols na estreia brasileira contra o México na Copa de 1999.

O próximo jogo do Brasil é na quinta-feira (13), às 13h, contra a Austrália, equipe que perdeu neste sábado para a Itália pelo placar de 2x1. A partida será no Stade de la Mosson, em Montpellier.

FICHA TÉCNICA

COPA DO MUNDO FEMININA DE FUTEBOL | FASE DE GRUPOS | 1ª Rodada

Brasil 3x0 Jamaica

Data: 9 de junho de 2019 | Estádio: Stade des Alpes | Grenoble-FRA

Brasil: Bárbara, Letícia, Kathellen (Daiane), Mônica e Tamires; Formiga e Thaisa; Andressa Alves, Debinha, Bia Zaneratto (Geyse) e Cristiane (Ludmila). Técnico: Vadão

Jamaica: Schneider, Bond-Fiasza, Swaby, Plummer e Blackwood; Swetman, Solaun e Chantelle Swaby; Matthews (Jody Brown), Carter e Shaw

Gols: Cristiane aos 15’ do 1º tempo, 5’ do 2º tempo e 19’ do 2º tempo

Cartões amarelos: Formiga e Daiane (Brasil) | Konya Plummer (Jamaica)

Arbitragem: Hussein Riem (Alemanha), auxiliada por Cockburn Kylie (Escócia) e Tepusa Mihaela (Romênia)



*com supervisão do editor Herbem Gramacho