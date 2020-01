Cristiane posta texto emocionante em despedida do São Paulo; leia

A passagem de Cristiane no São Paulo acabou. E não foi da melhor maneira. Segundo apuração do site Dibradoras, que é referência na cobertura do futebol feminino local, a maior artilheira das Copas do Mundo até tentou permanecer no tricolor paulista por mais uma temporada, mas os dirigentes do clube ficaram incomodados com algumas declarações da camisa 11 e, em retaliação, optaram por não renovar.

A novela da extensão de contrato de Cristiane com o São Paulo chegou a ganhar capítulos nas redes sociais, onde torcedores do clube paulistano foram até os seus perfis para reclamar da demora para resolver toda a história. Apesar disso, nesta terça-feira (14), quando completa um ano da sua volta ao Brasil, a atacante publicou um belo texto em sua conta pessoal do Instagram.

Cristiane afirmou que 2019 foi um ano especial para o futebol feminino no Brasil por conta da quantidade de jogos com estádios cheios, transmissões de partidas em TV aberta e visibilidade em geral. Cris escreveu que tudo isso "é um grande incentivo para nós atletas e para a modalidade como um todo".

Cristiane teve duas lesões sérias durante a temporada, que lhe tiraram de campo por muito tempo. Por isso, ela se sentia na obrigação de renovar com o clube paulista, a quem agradeceu pela confiança e por proporcionar seu retorno ao Brasil. Antes de assinar com o São Paulo, ela chegou a ser procurada por gigantes europeus como Lyon e Barcelona.

Na temporada passada, o São Paulo conquistou o acesso, com direito a título, na divisão A-2 do Campeonato Brasileiro e foi vice-campeão paulista, ao ser derrotado pelo Corinthians na final.

Confira a íntegra do texto publicado por Cristiane:

"Quem acompanhou o futebol feminino em 2019 sabe o quanto este ano foi especial para a modalidade. Ele também trouxe mudanças muito significativas para a minha carreira, as quais grande parte estão relacionadas ao São Paulo FC. Gostaria, então, de começar agradecendo o São Paulo por confiar no meu trabalho e proporcionar meu retorno ao Brasil.

Foi incrível voltar a sentir a energia da torcida brasileira de perto. Ver estádios cheios, transmissões em TV aberta e a torcida comparecendo nos jogos é um grande incentivo para nós atletas e para a modalidade como um todo. Além disso, contribuir com a equipe no acesso a série A1 do Brasileiro e jogar a final do Campeonato Paulista no Morumbi são coisas que ficarão pra sempre em minha memória.

Foi um prazer indescritível jogar essa final dentro da casa do Tricolor! A palavra, portanto, que define minha trajetória dentro do SPFC é gratidão. À toda diretoria do clube, às atletas/ parceiras, a quem desejo todo o sucesso, aos funcionários e assessoria de imprensa, sempre muito carinhosos e respeitosos comigo.

A todas as marcas que contribuíram de alguma forma. A essa imensa e incrível torcida e a todos que convivi ao longo dessa temporada. Agradeço também por fazer parte do retorno do São Paulo FC ao futebol feminino, modalidade que agora tem como data oficial dentro do clube o dia 14/1, data em que me apresentei ano passado.

Este ano, porém, como vocês já devem saber, os caminhos serão outros, sempre com intuito de contribuir o máximo possível pela evolução do futebol feminino no Brasil. A modalidade dentro do país está evoluindo, mas ainda há muito a ser feito. Por fim, obrigado à toda torcida Tricolor, foi uma honra vestir essa camisa. Em frente!".