Cristiane tem lesão confirmada e fica um mês longe dos gramados

A atacante Cristiane teve confirmada uma lesão de grau dois no músculo posterior da coxa direita. A previsão de retorno é de quatro semanas, de acordo com o São Paulo.



Cristiane se lesionou no último domingo (23), durante o duelo entre Brasil e França, pela Copa do Mundo Feminina. A seleção brasileira acabou sendo eliminada nas oitavas de final da competição.



A atacante retornou ao Brasil na manhã da última terça-feira (25) e foi ao hospital. O médico responsável pela equipe feminina do São Paulo, José Fernando El Murr, acompanhou o procedimento e falou sobre a lesão de Cristiane.



"A lesão da atleta é de grau dois, em dois músculos da posterior direita, o reto femoral e sartório. Agora vamos iniciar o tratamento para que ela tenha plena recuperação e possa voltar a jogar o mais rápido possível", disse.



Cristiane se reapresenta ao São Paulo nessa quinta-feira (27). Na Copa do Mundo, ela marcou quatro gols e foi a artilheira da seleção brasileira.