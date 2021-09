Cristiano Ronaldo bebe cerveja? Di María garante que sim

Cristiano Ronaldo é conhecido por manter um estilo de vida extremamente saudável, seguindo uma dieta rígida e super natural. Tanto que, durante a Eurocopa, roubou a cena ao ao esconder duas garrafas de refrigerante e incentivar o consumo de água. Sendo assim, imagina-se que ele não goste de bebidas alcóolicas, certo? Pois Angel Di María revelou que não é bem assim.

Em uma entrevista sincerona para a emissora TyC, o argentino abriu o jogo e comentou sobre Neymar, José Mourinho, Jorge Sampaoli... e CR7. E afirmou que - pasmem! - ele já bebeu cerveja com o craque português.

"(Cristiano Ronaldo) Comigo sempre foi incrível. O que se vê em campo é uma coisa, fora dele é uma pessoa normal. No meu primeiro aniversário no Real Madrid, convidei o Marcelo e o Pepe e, como o Cristiano estava sempre com eles, e convidei também. Pensava que não iria aparecer, mas me mandou mensagem e disse que sim. Apareceu em minha casa e bebeu cerveja comigo tranquilamente", disse.

Sobre Sampaoli - que, no Brasil, foi o técnico do Santos e do Atlético-MG -, Di María não economizou nas críticas. O jogador detonou o treinador, que comandou a seleção da Argentina na Copa do Mundo de 2018.

"Não sei o que posso dizer. Mas a verdade é que ele (Sampaoli) começou muito bem (no comando da Argentina) e terminou mal demais. Ele chegou me tratando como um dos melhores, mas depois de apenas uma partida, me colocou no banco sem nenhuma explicação... Ele é um cara muito estranho. Ele começa bem com todo mundo, mas termina mal", afirmou.

Di María também falou sobre Neymar, e foi só elogios ao brasileiro.

"Neymar é uma alegria, é festa todo o dia. Tem um coração enorme. Quando o conheci percebi porque o Leo Messi gosta tanto dele, porque é impossível não gostar daquele garoto. Ele desfruta dos jogos, fica mal um dia ou dois por perder uma partida, mas depois passa", comentou.

O argentino ainda revelou as zoações que faz com Lionel Messi para cima de Neymar.

"Sempre que acontece alguma coisa, nós dizemos: “Em primeiro lugar nós (Argentina) e em segundo o Brasil (em alusão ao título da última Copa América conquistado pela Albiceleste). E ele reclama: “Os argentinos sempre com a mesma piada, sempre com a mesma piada”. Deixamos ele louco, mas ele leva na brincadeira", completou.

Di María também falou bem sobre José Mourinho, com quem trabalhou no Real Madrid. "Ele é louco, é um fenômeno. Comigo sempre gente boa. No vestiário ele reclamava e discutia com qualquer um, não importava quem fosse. Uma vez começou a discutir com o Cristiano Ronaldo, dizendo que ele não corria, que os outros corriam para ele. Não se importa com nada".