Cristiano Ronaldo causa polêmica envolvendo Bola de Ouro de Messi

A escolha de Lionel Messi como o melhor jogador do mundo em 2021, vencendo a Bola de Ouro pela sétima vez, não deixou Cristiano Ronaldo muito contente. O português causou polêmica ao concordar com uma postagem que fazia duras críticas ao prêmio recebido pelo argentino, na última segunda-feira (29).

A página Cristiano Ronaldo - O Lendário citou vários títulos do astro do Manchester United na temporada, coletivos e individuais, e afirmou que o atacante não deveria ter terminado em sexto. A postagem defende que CR7 poderia competir com Robert Lewandowski, segundo na premiação, pelo topo do ranking.

A publicação também diz que Messi 'pode fazer uma temporada discreta, bem abaixo, vão sempre dar um jeito de favorecer ele e dar o prêmio para ele'.

"Roubo. Sujeira. Vergonha. Simplesmente lamentável", diz o post.

O atacante português, que segue a página, concordou. "Fatos", escreveu CR7, seguido de dois emojis, um deles com sinal de positivo.

Comentário polêmico de Cristiano Ronaldo

(Foto: Reprodução)

Vale lembrar que Cristiano Ronaldo já tinha se envolvido em uma outra polêmica relacionada à Bola de Ouro. Pouco antes da cerimônia de premiação - em que esteve ausente -, o astro criticou declarações de Pascal Ferré, editor-chefe da revista France Football, que organiza o tradicional troféu.

O jornalista disse que CR7 lhe confidenciou que tinha a obsessão de superar o número de Bolas de Ouro de Messi. O português, porém, negou e ainda acusou Ferré de mentir sobre sua ausência na cerimônia.

"Pascal Ferré mentiu, usou o meu nome para se promover e para promover a publicação para a qual trabalha. É inadmissível que o responsável pela atribuição de tão prestigiado prémio possa mentir desta forma, num absoluto desrespeito por alguém que sempre respeitou a France Football e a Bola de Ouro. E mentiu novamente hoje ao justificar a minha ausência da Gala com uma alegada quarentena que não tem nenhuma razão de ser", escreveu o jogador, ganhador de cinco Bolas de Ouro.