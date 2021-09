Cristiano Ronaldo dá 'nocaute' em segurança antes de jogo na Champions

Que Cristiano Ronaldo é goleador todo mundo sabe. Mas, nesta terça-feira (14), o craque acertou um 'alvo' errado e acabou nocauteando uma funcionária do Stade de Suisse, na Suíça, antes do jogo do Manchester United contra o Young Boys, pela fase de grupos da Liga dos Campeões.

Segundo o jornal The Sun, durante o aquecimento para a partida, o astro português falhou em um chute, e a bola atingiu em cheio uma mulher que trabalhava como Steward no estádio. O impacto foi tão forte que fez a segurança cair no chão.

Após o acidente, várias pessoas correram para socorrê-la, inclusive o próprio Cristiano Ronaldo. O jogador pulou a barreira do gramado e foi checar a saúde da funcionária. Depois de se certificar de que ela estava bem, e sob cuidados médicos, CR7 voltou para o aquecimento.

O jogo contra o Young Boys, aliás, se tornou mais uma marca histórica do português. O craque igualou o ex-goleiro Iker Casillas como o atleta com maior número de partidas de Liga dos Campeões: são 181 jogos disputados.