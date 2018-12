Cristiano Ronaldo desafia Messi: 'Gostaria que viesse à Itália'

Adaptado ao futebol italiano e já marcando muitos gols e garantindo vitórias para a Juventus, Cristiano Ronaldo fez um "convite" a Lionel Messi. Rivais nos tempos em que jogava no Real Madrid, o português desafia o argentino do Barcelona a jogar na Itália. "Gostaria que (Messi) um dia visse à Itália", afirmou o atacante em entrevista publicada nesta segunda-feira pelo jornal italiano Gazzetta Dello Sport.



No Real Madrid, onde jogou por nove temporadas e ganhou inúmeros títulos, Cristiano Ronaldo fez história. Em uma transação feita em julho deste ano (100 milhões de euros, R$ 446 milhões na cotação atual), o português quis sair de sua "zona de conforto" e aceitou o desafio de jogar na Itália. Agora pensa que Messi poderia fazer o mesmo.



"Espero que ele aceite o desafio como eu. Mas se está feliz (no Barcelona), o respeito", comentou o português. "Já joguei na Inglaterra, Espanha, Itália, Portugal e com minha seleção nacional, enquanto ele ainda está na Espanha. Para mim, a vida é um desafio, gosto disso e gosto de fazer as pessoas felizes".



Craques do futebol mundial, Cristiano Ronaldo e Messi rivalizam em muitas coisas. Seja no número de gols, de títulos e até de prêmios de melhor do mundo. "É um jogador fantástico, mas (a rivalidade) não faz falta para mim. Saí da minha zona de conforto e aceitei o desafio em Turim. Mostrei que ainda sou um jogador incrível", completou CR7, aos 33 anos.



Em sua primeira temporada na Juventus, Cristiano Ronaldo já marcou 11 gols e comanda a equipe em uma campanha quase perfeita. No Campeonato Italiano, são 14 vitórias em 15 jogos e oito pontos de vantagem para a vice-líder Napoli. Na Liga dos Campeões da Europa, maior objetivo, o time já está classificado antecipadamente às oitavas de final.