Cristiano Ronaldo detona United em entrevista: 'Me sinto traído'

Cristiano Ronaldo se tornou o alvo de uma grande polêmica após dar uma entrevista nada amigável ao Manchester United. Em uma conversa com o jornalista Piers Morgan, o atacante português detonou o técnico holandês Erik ten Hag, e disse que se sentiu traído em seu retorno ao clube inglês.

"Sim, eu me sinto traído. Eu senti que algumas pessoas não me queriam aqui, não apenas neste ano, mas no ano passado também", disparou durante o programa Piers Morgan Uncensored, exibido no domingo (13).

Em tom bastante crítico, o craque afirmou que acredita viver o pior momento de sua carreira por culpa de Ten Hag. No início de outubro, CR7 ficou no banco durante todo o clássico entre Manchester City e United, que terminou com derrota dos Diabos Vermelhos por 6x3. Questionado à época, o técnico explicou que não colocou o português em campo "em respeito à sua grande careira".

Ronaldo, porém, criticou diretamente o treinador.

"Não tenho respeito por ele porque ele não mostra respeito por mim. Se você não tem respeito por mim, eu nunca vou ter respeito por você", disse Ronaldo.

O português ainda acusou "algumas pessoas" de tentarem forçar sua saída do United. "Não apenas o técnico, mas outros dois ou três caras que estão em torno do clube. Honestamente, eu não deveria falar isso. Não sei, mas olha, eu não ligo. As pessoas deveriam sempre ouvir a verdade...", afirmou.

Ronaldo ainda revelou que iria para o Manchester City, mas um apelo pessoal do ex-treinador Alex Fergunson o fez mudar de ideia.

"Acho que os fãs deveriam saber a verdade. Quero o melhor para o clube. É por isso que venho para o Manchester United. Mas você tem algumas coisas dentro que não nos ajudam a alcançar o nível mais alto como City, Liverpool e até agora Arsenal. Um clube com esta dimensão deveria estar no topo da árvore na minha opinião e infelizmente não está", comentou.

O astro ainda respondeu a Wayne Rooney, seu ex-companheiro de equipe, que havia feito críticas ao desempenho de Ronaldo no United.

"Não sei por que ele me critica tanto. . . Provavelmente porque ele terminou sua carreira e eu ainda estou jogando em alto nível. Eu não vou dizer que estou parecendo melhor do que ele. Que é verdade", finalizou.

Multa

A entrevista polêmica deve render a Cristiano Ronaldo algumas consequências. Segundo o jornal inglês Metro, o atacante será multado em 1 milhão de libras (R$ 6,3 milhões na atual cotação).

De acordo com o The Telegraph, a punição veio após uma reunião emergencial feita pela diretoria do United nesta segunda-feira (14), para analisar as declarações feitas pelo português. Estiveram presentes no encontro Joel Glazer, dono do clube inglês, os diretores Richard Arnold e John Murtough, e o técnico Erik ten Hag.

A diretoria ainda se manifestou através de nota oficial, e indicou que pode dar uma resposta às falas de CR7 nos próximos dias.

"O Manchester United observa a cobertura da mídia sobre uma entrevista de Cristiano Ronaldo. O clube considerará sua resposta depois que os fatos estiverem estabelecidos", diz a nota.