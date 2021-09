Cristiano Ronaldo deve estrear pelo United no sábado; saiba tudo

Cristiano Ronaldo está de volta ao Manchester United após 12 anos longe do Old Trafford, e as expectativas para a reestreia do astro estão altas. A parte boa é que a espera não deve ser longa. Tudo indica que o primeiro jogo do português nessa nova passagem pelos Red Devils seja neste fim de semana.

O camisa 7 pode aparecer em campo contra o Newcastle, neste sábado (11), às 11h, em casa, pela 4ª rodada do Campeonato Inglês. Como já vem treinando com o elenco principal do United, a expectativa pela presença de CR7 no compromisso aumentou.

Além disso, o craque deu uma entrevista ao canal oficial do clube, e brincou dizendo que vai pedir ao técnico Ole Gunnar Solskjaer para estar no time titular no final de semana.

"Estarei preparado [para sábado] e vou pressionar o Ole para começar no onze (risos). Claro que vou ficar nervoso, mas estou mais maduro, mais experiente estou pronto para ir a jogo", declarou CR7.

A confiança que o jogador estará em campo neste fim de semana é tão alta que os torcedores já esgotaram os ingressos à venda. E quem quiser participar do momento histórico terá que pagar um preço bem salgado.

Em levantamento, o jornal inglês The Times afirmou que há entradas sendo vendidas a partir de 290 euros (cerca de R$ 1,7 mil), para setores mais distantes do campo, até 2900 euros (R$ 17 mil reais), para cadeiras mais próximas do gramado do Old Trafford. A compra de ingressos de revenda é fortemente desincentivada pelo clube.

A partida não terá transmissão da ESPN Brasil, na TV fechada, como de costume. O duelo será exibido apenas no novo serviço de streaming da Disney, o Star+.

Em sua primeira passagem pelo Manchester United, Cristiano Ronaldo virou ídolo. Foram seis temporadas em Old Trafford, entre 2003/04 e 2008/09, até a saída para o Real Madrid. Conquistou vários títulos com a camisa dos Red Devils, como três taças da Premier League e uma da Liga dos Campeões.