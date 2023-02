Cristiano Ronaldo marca presença no aniversário de Talisca

A ida de Cristiano Ronaldo para o Al Nassr, da Arábia Saudita, fez o astro português estreitar a amizade com o baiano Anderson Talisca, seu companheiro de clube. CR7 marcou presença no aniversário do brasileiro.

A foto foi postada pelo próprio Talisca nas redes sociais. O jogador revelado pelo Bahia completou 29 anos nesta quarta-feira (1°). Na imagem, Cristiano Ronaldo aparece ao lado de outros convidados.

"Parabéns, parceiro", escreveu o português em uma das fotos postadas por Talisca.

Essa não é a primeira vez que Talisca e Cristiano Ronaldo mostram proximidade. Pouco tempo depois da chegada de CR7 ao Al Nassr, o brasileiro postou um vídeo mostrando o seu filho batendo uma bola com o ex-jogador do Real Madrid no vestiário do clube saudita.