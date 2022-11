Cristiano Ronaldo pega 'lanche' na cueca e intriga torcedores

Cristiano Ronaldo foi o grande protagonista da vitória de Portugal sobre Gana por 3x2, na última quinta-feira (24), pelo Grupo H da Copa do Catar. Mas o astro não chamou a atenção apenas por se tornar o primeiro jogador a marcar em cinco edições diferentes do Mundial. Uma ação inusitada do atacante durante a partida viralizou nas redes sociais.

O craque aparece em um vídeo tirando algo de dentro do calção, e colocando na boca. A cena começou a circular pelas redes sociais e intrigou os internautas. A curiosidade foi tanta que a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) teve que esclarecer a situação.

A entidade, segundo o jornal lusitano Record, explicou que se tratava simplesmente de um chiclete, que CR7 guardou em um bolso interno do calção.

A vitória sobre Gana fez Portugal assumir a liderança isolada do Grupo H, com três pontos. A equipe volta a campo para enfrentar o Uruguai na próxima segunda-feira (28), às 16h, no estádio Lusail, pela segunda rodada da Copa.