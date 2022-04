Cristiano Ronaldo pode comprar mansão de R$ 50 milhões no Brasil

Cristiano Ronaldo pode se tornar, em breve, o dono da maior cobertura do Sul do Brasil. O craque português estaria em negociações para comprar o luxuoso imóvel, que tem 1.318 m² de área total, divididos em dois andares, e está avaliado em R$ 50 milhões.

As informações são da Casa Vogue. Segundo a publicação, a mansão fica em Balneário Camboriú, Santa Catarina, a segunda cidade em metro quadrado mais caro do país. Ao todo, são nove suítes no apartamento, sendo duas máster. Há ainda a mega suíte principal, com dois closets e dois banheiros. Todas as três têm vista para o mar.

No segundo pavimento da cobertura, há piscina privativa, sala de estar, jantar e TV, espaço gourmet com churrasqueira e cozinha, além de um terraço aberto com ofurô, lounges e área gourmet externa.

"Com a proximidade, foi natural a apresentação de nossos empreendimentos e existem negociações em andamento. Há, com certeza, forte identificação entre as famílias pelo alinhamento de propósito e pela valorização do convívio familiar", disse, à Casa Vogue, Jean Graciola, presidente da FG Empreendimentos (construtora responsável pela mansão) sobre a família Aveiro, de Cristiano Ronaldo.