Cristiano Ronaldo prevê 'batalhas difíceis' para Portugal ir à Copa

O craque português Cristiano Ronaldo afirmou que prevê "batalhas difíceis" para a sua seleção na repescagem das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo do Catar, que será no final do próximo mês de março, mas está confiante de que vão superar os obstáculos e participar do Mundial, previsto para acontecer em novembro e dezembro deste ano.

"Seria muito triste não alcançarmos nosso objetivo, que seria a Copa do Mundo. Mas eu ainda acredito muito que vamos estar na Copa. No futebol e na vida, passamos por momentos difíceis, mas o que prevalece é a capacidade de se levantar", disse o atacante do Manchester United em entrevista à ESPN Brasil transmitida na noite de quinta-feira.

"Sabemos que temos batalhas difíceis, primeiro contra a Turquia; e se ganharmos, a Itália também... Eu acredito. Vamos ver. Em março, estaremos preparados, será uma batalha. Vai ser bom para os fãs de futebol", acrescentou.

Portugal enfrenta como mandante os turcos no dia 24 de março, na semifinal do Grupo C dos playoffs europeus. Se vencer, poderá enfrentar na final dessa área a Itália, que terá pela frente a Macedônia do Norte no mesmo dia, também em seus domínios.

Por causa desse emparelhamento, um dos dois últimos campeões europeus - a Itália em 2021, pela edição de 2020, e a seleção portuguesa em 2016 - não irá para a Copa do Mundo no Catar, que será disputada de 21 de novembro a 18 de dezembro. "A vida é assim. Não há cenário perfeito. Temos que encarar as coisas como são. Há tempo, temos que desfrutar até lá e, em março, estar preparados", disse o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro.