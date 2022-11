Cristiano Ronaldo quer jantar com Messi 'como Pelé e Maradona'

A entrevista de Cristiano Ronaldo ao jornalista britânico Piers Morgan segue rendendo. A conversa ganhou enormes proporções pelo astro ter detonado o Manchester United, afirmando que 'se sentia traído' no clube. Mas o papo também teve seu lado positivo, principalmente no tópico sobre Lionel Messi.

'Rival' na disputa pelo posto de melhor jogador do mundo nos últimos anos, o craque argentino recebeu muitos elogios de CR7. O tom, diferente do dado ao United, foi de respeito e admiração.

"[Ele é] Incrível. Como jogador, ele é mágico, é top. Como pessoa, dividimos o palco por 16 anos. Imagine isso. Tenho um ótimo relacionamento com ele. Não sou amigo dele, tipo aquele amigo que vai na sua casa, com quem você fala no telefone; mas ele é como um companheiro de equipe. É um cara que eu respeito muito, a forma como ele sempre fala de mim. Até sua esposa e minha namorada se respeitam. Eles são da Argentina, minha namorada é da Argentina. É bom", disse Cristiano.

"O que vou dizer do Messi? Só coisas boas. É um cara legal, que faz tudo pelo futebol", completou.

Os dois disputaram o prêmio de melhor jogador do mundo da Fifa pela primeira vez em 2007 - mas foram superados pelo brasileiro Kaká. No ano seguinte, Cristiano Ronaldo conquistaria seu primeiro de cinco prêmios. Messi venceu em 2009 e, atualmente, é dono de seis troféus, o último em 2019. Eles também somam 12 Bolas de Ouro, da France Football, sendo sete pertencentes ao jogador do Paris Saint-Germain.

Ainda durante a entrevista, Cristiano reconheceu que Messi é o melhor jogador que já enfrentou, juntamente com outra lenda do futebol internacional. "Provavelmente sim [é o melhor]. E Zidane, provavelmente. Com quem joguei contra, disputei, sim".

O português ainda falou sobre a relação com o argentino fora de campo. Ele se mostrou disposto a jantar com Messi em algum momento no futuro, comparando com Pelé e Maradona.

"Nunca [jantamos]. Por que não? Sim! Adoro conhecer pessoas, adoro pessoas. Adoro compartilhar coisas, ideias, aprender coisas, novas histórias, novos cérebros. Vou fazer isso com certeza em alguns anos, que nem no passado Pelé e Maradona fizeram. Sem problemas", afirmou.

Em litígio com o Manchester United, CR7 ainda deixou em aberto a possibilidade de jogar ao lado de Messi no PSG. "Tudo é possível no futebol. Por que não? Não sei. Com certeza venderiam muitas camisas (risos)".