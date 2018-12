Cristiano Ronaldo recusa convite para ver River x Boca; Messi vai

O argentino Lionel Messi não terá a companhia do português Cristiano Ronaldo na plateia da final da Copa Libertadores da América, entre River Plate e Boca Juniors, domingo (9), em Madri.

O português foi convidado pela Real Federação Espanhola de Futebol, mas recusou porque teria considerado que é muito cedo para voltar ao Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid onde brilhou durante nove anos, até deixar o clube em julho rumo a Juventus. A informação é jornal As, de Madri, que ouviu fontes próximas a CR7.

Messi jogará sábado pelo Barcelona contra o Espanyol, pelo Campeonato Espanhol, e viajará da Catalunha para a capital espanhola no dia da partida.

Torcedor declarado do Newell’s Old Boys, o argentino não afirmou para quem torcerá na final. Na Argentina, há quem acredite que ele seja torcedor do River, pois fez testes na equipe quando tinha 12 anos, antes se seguir para o Barcelona, aos 13.

River Plate e Boca Juniors empataram o jogo de por 2x2, na Bombonera, casa do Boca. Quem vencer será campeão. Em caso de empate por qualquer placar, a decisão irá para a prorrogação e, se necessário, pênaltis.