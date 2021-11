Cristiano Ronaldo se despede de Solskjaer no United: 'Um ser humano excepcional'

Os ingleses sempre apontaram uma suposta relação ruim entre o técnico Ole Gunnar Solskjaer e o atacante Cristiano Ronaldo no Manchester United. Nesta segunda-feira, um dia após a demissão do treinador, o português usou da diplomacia e mandou uma mensagem carinhosa de despedida para o técnico, em sua visão "um ser humano excepcional."



Em suas redes sociais, Cristiano Ronaldo desejou boa sorte para Solskjaer em seus trabalhos futuros. O treinador acabou não resistindo a mais um tropeço do United na temporada, desta vez a goleada por 4 a 1 sofrida diante do Watford, e agora está sem clube.



"Ele era meu atacante quando vim para Old Trafford e é meu treinador desde que voltei para o Man. United. Mas, acima de tudo, Ole é um ser humano excepcional. Desejo a ele o melhor em tudo o que sua vida reservar para ele. Boa sorte meu amigo! Você merece isso!", escreveu Cristiano Ronaldo.



O Manchester United visita o Villarreal nesta terça-feira pela Liga dos Campeões, em duelo de líderes do Grupo F, que pode garantir vaga antecipada nas oitavas de final. Ambos somam sete pontos e o clube inglês terá comando interino enquanto não acerta com um substituto. Michael Carrick ficará como "tampão".



Multicampeão com Cristiano Ronaldo no Real Madrid, o francês Zinedine Zidane teria sido contatado pelos ingleses, de acordo com o Daily Mail, mas recusado a proposta de olho na seleção francesa ou no Paris Saint-Germain. Curiosamente, o nome de Maurício Pochettino, em baixa no PSG, começa a ganhar força para a vaga de Solskjaer após tal recusa de Zidane.



Depois de se reunir com Solskjaer para buscar uma saída para crise, o que não ocorreu, a Sky Sports diz que Cristiano Ronaldo sugeriu o nome de Luís Enrique, treinador da seleção da Espanha, para o comando do United.