Cristiano Ronaldo se pronuncia após punição: 'Calor do momento'

Cristiano Ronaldo se pronunciou pela primeira vez após ser afastado do Manchester United. Em uma postagem nas redes sociais, o atacante culpou o "calor do momento" pela polêmica em que se envolveu, depois de abandonar o banco de reservas antes do fim do jogo contra o Tottenham, pelo Campeonato Inglês.

"Comecei muito jovem, os exemplos de jogadores mais velhos e experientes sempre foram muito importantes para mim. Por isso, mais tarde, sempre tentei dar o exemplo para os jovens que cresceram em todas as equipes que representei. Infelizmente, isso nem sempre é possível e às vezes o calor do momento leva a melhor", publicou o português.

"No momento, sinto que tenho que continuar trabalhando duro em Carrington, apoiar meus companheiros de equipe e estar pronto para tudo em qualquer jogo. Ceder à pressão não é uma opção. Nunca foi. Este é o Manchester United, e unidos devemos permanecer. Em breve estaremos juntos novamente", escreveu o jogador.

O caso aconteceu na última quarta-feira (19), quando o Manchester United venceu o Tottenham por 2x0. Cristiano Ronaldo não gostou de não ter sido utilizado e deixou o banco de reservas aos 44 do segundo tempo. Em comunicado oficial, o clube afirmou que o atacante não estará no plantel para o duelo de sábado (22), contra o Chelsea, pela 11ª rodada do Campeonato Inglês.

Essa não foi a primeira vez na temporada que o jogador ficou no banco. Ele também não foi utilizado na derrota por 6x3 no clássico com o Manchester City.