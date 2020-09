Cristiano Ronaldo se recupera de infecção e treina normalmente

Cristiano Ronaldo treinou normalmente nesta segunda-feira (7), em Solna, perto de Estocolmo, e deverá ser a novidade da seleção portuguesa para o jogo contra a Suécia, nesta terça-feira (8), em duelo válido pela segunda rodada do Grupo 3 da Liga das Nações.

O jogador está recuperado de uma infecção em um dedo do pé direito, que o deixou de fora do jogo com a Croácia no sábado (5), quando os portugueses venceram por 4x1, após grande atuação na cidade do Porto.

Aos 35 anos, Cristiano Ronaldo soma 99 gols por Portugal e pode se tornar o segundo jogador a passar dos 100 gols por uma seleção, ficando ao lado do iraniano Ali Daei, autor de 109 gols, em 149 jogos, entre os anos de 1993 a 2006.

Para a entrada de Cristiano Ronaldo na equipe, o técnico Fernando Santos deverá colocar Diogo Jota ou João Felix no banco de reservas. Os dois foram muito bem contra a Croácia e cada um fez um gol.

Após uma rodada disputada, Portugal lidera a chave diante da França, que venceu a Suécia e enfrenta a Croácia, também nesta terça-feira, em Paris.