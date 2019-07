Cristiano Ronaldo sobre momento de Neymar: 'Fico preocupado'

Craque da Juventus, da Itália, o atacante Cristiano Ronaldo concedeu entrevista ao jornal Marca, e uma das pautas da conversa foi a possível saída de Neymar do PSG, da França. Sem rodeios, o português falou sobre o atual momento do atacante brasileiro e disse que acretida que ele seguirá em Paris na próxima temporada europeia.

"Fala-se muito dele indo para o Real Madrid, Barcelona, Juventus... Mas acho que vai ficar em Paris. Se isso não acontecer, que encontre um lugar onde possa ser feliz e mostrar o seu futebol. E ele tem muito para mostrar. (Tomara) Que não tenha lesões, como tem acontecido e deve se preocupar com isso. Eu fico preocupado porque gosto de vê-lo jogar. Independentemente do clube, que se cuide e não tenha lesões. É isso que desejo para ele", afirmou Cristiano Ronaldo ao jornal espanhol.

O português também falou como enxerga o Barcelona após a contratação de Griezmann. "Como todos os anos. Eu o vejo novamente muito forte. Se reforçou muito bem com De Jong, Griezmann, como no ano passado com Coutinho, Dembelé... É sempre um dos melhores times do mundo. Assim como o Real Madrid, com Hazard, Jovic, Mendy", pontuou o ex-jogador do Real Madrid.