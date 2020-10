Cristiano Ronaldo testa positivo para covid-19

O atacante Cristiano Ronaldo testou positivo para covid-19. Segundo o site português A Bola, após o diagnóstico o craque da Juventus foi dispensado da seleção portuguesa, com quem estava concentrado para o jogo contra a Suécia nesta quarta-feira (13), válida pela Liga das Nações.

Em nota emitida pela Federação Portuguesa de Futebol revela-se que o jogador está bem, sem sintomas e em isolamento. Na noite de segunda (12), o Cristiano postou uma foto ao lado dos companheiros de seleção, jantando na concentração da equipe. Apesar do contato, nenhum outro jogador testou positivo.

"Na sequência do caso positivo os restantes jogadores realizaram novos testes esta terça-feira de manhã, todos com resultado negativo, e estão à disposição de Fernando Santos para o treino desta tarde, na Cidade do Futebol", diz o comunicado.

O grupo treinaria na manhã desta terça-feira (13), mas a atividade foi cancelada, assim como uma entrevista coletiva do treinador. Jornais portugueses alertaram para um primeiro teste inconclusivo do atacante, que repetiu o exame e confirmou a infecção.

Antes de Cristiano Ronaldo, a seleção portuguesa já havia registrado dois casos de coronavírus nesta Data Fifa, com o goleiro Anthony Lopes e o zagueiro José Fonte. Ambos, então, foram dispensados, mesmo procedimento adotado com a craque da Juventus.

A partida entre Portugal e Suécia será disputada nesta quarta-feira, às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa. Agora desfalcada de Cristiano Ronaldo, a equipe lidera o Grupo 3 da Liga A com sete pontos, empatada com a França.

Já a Juventus, ainda não se pronunciou sobre o caso, mas é fato que o técnico Andrea Pirlo não terá Cristiano Ronaldo à sua disposição para as partidas das duas próximas semanas. A boa notícia é que antes da partida com o Barcelona pela Liga dos Campeões, que marca o reecontro com Lionel Messi, Cristiano terá completado os 14 dias de isolamento obrigatório.