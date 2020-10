Cristiano Ronaldo usa 'ambulância aérea' para voltar à Itália

O craque Cristiano Ronaldo voltou à Itália após testar positivo para o coronavírus em Portugal. O atacante da Juventus foi transferido nesta quarta-feira (14) em uma "ambulância aérea", em um voo de Lisboa até Turim para concluir na cidade do seu clube o período de quarentena.

"Cristiano Ronaldo voltou à Itália em voo autorizado pelas autoridades sanitárias competentes a pedido do jogador e irá completar o seu isolamento em sua residência", informou a Juventus em um comunicado.

O jornal esportivo português Record publicou fotos de um pequeno avião que seria usado por Cristiano Ronaldo. A aeronave tinha a palavra "ambulância" pintada em uma de suas turbinas.

Itália - Direção de Saúde de Turim e o regresso de Ronaldo: «Está no seu direito» https://t.co/oYKOqbXXAU — Diário Record (@Record_Portugal) October 14, 2020

Cristiano Ronaldo ficou isolado do restante da seleção de Portugal após testar positivo para a covid-19, com as informações sendo de que ele estava assintomático e em boas condições.

O astro de 35 anos deu positivo dois dias antes de um jogo da seleção contra a Suécia, pela Liga das Nações. Um novo teste, na terça-feira (13), confirmou que ele estava infectado e provocou a sua dispensa. Ele havia jogado no domingo (11) pelo torneio europeu contra a França e em um amistoso diante da Espanha na semana passada.

Cristiano Ronaldo ficará fora da visita da Juventus ao Crotone, pelo Campeonato Italiano, no sábado (17), bem como da estreia de seu clube na Liga dos Campeões, também como visitante, diante do Dínamo de Kiev. E dependendo de sua evolução e resultados de testes subsequentes, poderá perder a partida contra o Barcelona em 28 de outubro.

Nenhum outro membro da seleção portuguesa testou positivo antes do jogo contra a Suécia. Mas dois outros atletas - José Fonte e Anthony Lopes - contraíram anteriormente a covid-19, sendo dispensados.