Cristiano Ronaldo vira meme ao protagonizar comercial asiático

Cristiano Ronaldo virou notícia ao redor do mundo - mas, dessa vez, não foi pelo seu futebol e sim pela sua carreira na publicidade. O jogador apareceu em um comercial asiático, de um aplicativo de compras online, mas o vídeo é, no mínimo, curioso.

Na propaganda de televisão, o português está em um estádio lotado, na cobrança de uma falta. Ele faz o gol, vai comemorar e... percebe que os torcedores estão em silêncio, o ignorando. Na verdade, as pessoas na arquibancada estão todas em seus celulares. E, de repente, as camisas dos presentes se tornam laranja (a cor do app, o Shopee).

Em seguida, o árbitro apresenta para CR7 um cartão laranja, com a logomarca da empresa. Ao entrar no aplicativo, a camisa do jogador da Juventus também muda de tonalidade e ele começa a fazer uma estranha dancinha, juntamente com os 'colegas de time'.

A campanha será veiculada nas televisões do sudeste asiático. Veja o comercial: