Cristiano Ronaldo visita Real Madrid e posa com Vini Jr e Rodrygo

Cristiano Ronaldo, jogador do Al-Nassr, aproveitou o tempo livre para visitar seu ex-clube, o Real Madrid, nas instalações dos merengues na Arábia Saudita. A equipe espanhol disputa, no Oriente Médio, a Supercopa da Espanha, na qual enfrenta o Barcelona neste domingo (15).

O português ainda se prepara para estrear pelo novo clube, mas teve tempo de reencontrar alguns de seus ex-companheiros.

Entre os jogadores e membros da comissão técnica que Cristiano encontrou estão seu ex-treinador Carlo Ancelotti, com o qual trabalhou por duas temporadas, e os brasileiros Vini Jr., Rodrygo e Militão. No clube desde 2018 e 2019, os jogadores não chegaram a treinar ou atuar ao lado do português, mas aproveitaram para tirar fotos com o ex-atleta do Real Madrid.

Em suas redes sociais, o Real Madrid registrou os momentos de Cristiano Ronaldo com a delegação do clube. O português aproveitou o tempo livre para conversar com Ancelotti e Roberto Carlos, embaixador do clube espanhol.

Cristiano Ronaldo deixou o Real Madrid em 2018, se transferindo para a Juventus. Após três temporadas na Itália, o atacante retornou à Inglaterra para defender o Manchester United, mas conviveu com problemas pessoais. Em novembro, o clube rescindiu seu contrato, antes de fazer sua estreia com a seleção portuguesa pela Copa do Mundo.

O Al-Nassr, clube que Cristiano defenderá a partir de 2023, é um dos maiores clubes Arábia Saudita, dono de nove campeonatos nacionais. De acordo com o jornal português Público, o atacante deve embolsar 70 milhões de euros por temporada, cerca de R$ 395 milhões.

No Oriente Médio, o Real Madrid venceu o Valencia, nos pênaltis, pela Supercopa da Espanha. A decisão, diante de seu rival Barcelona acontece neste domingo, a partir das 16h (horário de Brasília).