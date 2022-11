Crítica de redes sociais, Illy promete um show de carne e osso no Pelourinho

Quase 30 mil seguidores no Instagram, publicações diárias, muita interação com o público. Mas, se ela pudesse, não fazia nada disso. Para a cantora Illy, as redes sociais adoecem. Bom mesmo é estar de baixo das águas da Cidade Baixa, onde nasceu e cresceu antes de se mudar para São Paulo em busca da consolidação da carreira; ou então nos braços do povo, cantando, dançando, vivendo - como promete fazer nesta sexta (4), quando mostra o show do seu novo disco, O Que me Cabe, na Praça Tereza Batista, às 20h30.

“Eu também sou uma vítima com esse vício nas redes. O primeiro verso depois da música Nunca Errou é ‘a gente se ajeita’ e é bem por aí. Esse disco é pensado nos mínimos detalhes, uma canção vai explicando a outra. Eu preciso me adaptar, mas nem por isso vou me calar ou fingir que não tô vendo que esse modo de vida está corroendo a minha mente e a mente da sociedade”, diz a cantora.

O show terá participação de Rachel Reis e abertura de Tiri de Castro e DJ Uran Rodrigues. Illy é acompanhada por uma banda de baianos que, assim como ela, vive em São Paulo: Paulo Mutti na guitarra, Milton Pelegrine no baixo, Jean Michel na bateria e Ricardo Braga na percussão. Ela promete um repertório de autorais, mas também algumas versões que vão de Belo a Edson Gomes.

“Voltar a Salvador para apresentar meu trabalho é a melhor parte desse processo até aqui. É o lugar que eu mais gosto de tocar, ainda mais no Pelourinho. É uma noite que promete ser muito especial para a minha carreira”, diz.

Illy conheceu Rachel Reis por conta do EP Encosta. Ficaram amigas na internet, gravaram juntas o single e clipe Me Veja. “Além de talentosa, ela é uma pessoa única, que quero sempre perto de mim e vai ser um prazer cantar junto com ela no Pelourinho”, diz Illy, que está ansiosa para mostrar as músicas do disco pela primeira vez em sua terra natal. A recepção tem sido positiva e contou com casa cheia no show de lançamento, no Sesc Pinheiros, em São Paulo.

“Tem me deixado muito feliz, principalmente depois desse primeiro show aqui em São Paulo, casa cheia, público cantando todas as músicas do disco. Acho que o Que Me Cabe é daqueles que crescem aos poucos e fica pra sempre. Tenho ouvido muitos elogios sobre o trabalho como um todo, muita gente achando chique e pop. Muita gente comentando sobre a faixa Nunca Errou, dizendo que é um tapa com luva de pelica na cara da sociedade”, finaliza.

SERVIÇO

Show: O Que me Cabe

Onde: Praça Tereza Batista (Pelourinho

Quando: Sexta-feira (4), às 20h30

Ingressos: R$ 40| R$ 20, à venda no Sympla