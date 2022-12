Croácia bate Japão nos pênaltis e pode pegar o Brasil nas quartas

A Croácia está nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. A atual vice-campeã fez um jogo morno com o Japão e só empatou em 1x1 no tempo regulamentar, nesta segunda-feira (5), no estádio Al Janoub. Mas o goleiro Livakovic brilhou nos pênaltis, defendeu três cobranças - de Minamino, Mitoma e Yoshida - e garantiu a classificação croata para a próxima fase.

O placar nas penalidades terminou em 3 a 1, após quatro cobranças para cada lado. Antes, Maeda abriu o placar no fim do primeiro tempo, Perisic empatou na segunda etapa. Assim, o Japão se despede do Mundial sem conseguir superar sua melhor participação. Os Samurais caíram nas oitavas de final em 2002, 2010, 2018 e agora, em 2022.

Já a Croácia segue sonhando em retornar à final da Copa, como aconteceu em 2018. A equipe, aliás, pode ser a rival do Brasil nas quartas de final. O adversário sairá, justamente, do duelo da Seleção canarinha contra a Coreia do Sul, que acontece a partir das 16h. A partida válida pela próxima fase está marcada para sexta-feira (9), às 12h, no estádio Cidade da Educação.

O jogo

Japão e Croácia fizeram um primeiro tempo equilibrado, mas morno. Apenas os minutos iniciais de investidas constantes. Os Samurais tiveram um cabeceio de Taniguchi aos 2 minutos, para fora. Já os croatas assustaram aos 7, em um lance que começou com roubo de bola de Kovacic no campo de ataque. Ele invadiu a área e bateu, só que o goleiro Gonda espalmou. Kramaric ainda tentou a sobra, mas não deu.

Depois disso, a etapa ficou sem muitas chances claras, com os dois times com dificuldade para passar pelas linhas adversárias. Os croatas até tinham posse de bola e tentavam pressionar, principalmente pelos lados, mas o Japão se fechou, bem postado na defesa.

Organizados, os Samurais Azuis chegaram perto de abrir o placar aos 40 minutos, em contra-ataque. Maeda recebeu de calcanhar de Morita, invadiu a área e tocou para trás. Doan chutou no meio dos zagueiros para Kamada, que dominou e mandou por cima do gol.

Pouco depois, o Japão conseguiu marcar. Em escanteio ensaiado pela direita, Doan cruzou, a bola desviou em Yoshida e sobrou para Maeda, na entrada da pequena área. Ele mandou, de canhota, para o fundo das redes. O VAR chegou a chegar o lance, por suspeita de posição irregular, mas confirmou o gol: 1x0, aos 43 minutos.

A vantagem no placar, porém, não durou muito. A Croácia respondeu e conseguiu o empate aos 10 minutos do segundo tempo. Após uma troca de passes pelo meio, Lovren cruzou, Perisic sobiu no meio da defesa e cabeceou, assinalando o 1x1.

Os vice-campeões ensaiaram a virada aos 17, quando Modric pegou a bola no meio da intermediária e bateu forte, de fora da área. Mas Gonda pulou e espalmou. Budimir também teve chance, em um cabeceio sozinho, para fora.

O duelo voltou a ficar sem grandes chances. E, sem ninguém conseguir marcar mais, veio a primeira prorrogação da Copa do Catar.

O tempo extra começou com cautela dos dois lados. Os times se estudavam muito e mostravam pouca iniciativa, evitando correr riscos.

Um dos poucos momentos de emoção da prorrogação veio aos 15 minutos, quando o Japão ficou perto de marcar um golaço em jogada individual de Mitoma. Ele arrancou, passou no meio de dois na entrada da área e soltou uma bomba, obrigando uma boa defesa do goleiro Livakovic.

Os jogadores passaram a dar sinais de cansaço, com dificuldade até mesmo trocar passes. No fim, a Croácia passou perto do gol, com Majer, mas a bola saiu à direita.

Assim, sem ninguém marcar mais, a decisão foi para as penalidades. Minamino, Mitoma e Yoshida tiveram chutes defendidos por Livakovic, e só Asano converteu para o Japão. Pela Croácia, Livaja mandou na trave, mas Vlasic, Brozovic e Pasalic marcaram e garantiram a vice-campeã nas quartas de final.