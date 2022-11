Croácia leva susto no início, mas vira e goleia o Canadá por 4x1

A seleção da Croácia conseguiu uma grande recuperação na Copa do Mundo. Neste domingo (27), o time de Modric e companhia até levou um susto do Canadá, mas conseguiu a virada, goleou por 4x1 e assumiu a liderança do grupo F, com quatro pontos. Os croatas estão empatados com o Marrocos, que superou a Bélgica, mas leva vantagem no saldo de gols.

Apesar do placar elástico, foi o Canadá quem saiu na frente. Davies precisou de apenas 1 minuto de jogo para abrir o placar e anotar o primeiro gol canadense na história das Copas do Mundo. O tento foi o mais rápido do Mundial do Catar.

Apesar da vantagem, o Canadá não conseguiu segurar o adversário e viu a Croácia virar o jogo ainda no primeiro tempo. Aos 35 minutos, Kramaric recebeu de Perisic dentro da área e bateu cruzado para deixar tudo igual. Aos 43 foi a vez de Livaja acertar um belo chute da entrada da área para virar o jogo.

Na segunda etapa, Kramaric voltou a mostrar o faro de gol. Ele driblou o canadense Miller e bateu no cantinho do goleiro Borjan: Croácia 3x1. Nos minutos finais, Majer fechou a conta.

A derrota eliminou o Canadá da Copa do Mundo. Com duas derrotas em dois jogos, o time da América do Norte só pode somar três pontos na primeira fase. Na última rodada, o Canadá encara o Marrocos. A Croácia medirá forças contra a Bélgica.